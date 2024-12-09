Это будут Honor Magic7 RSR, Xiaomi 15 Ultra, Oppo Find X8 Ultra, Vivo X200 Ultra и Huawei Pura 80 Ultra.

По мере приближения конца года, становится понятно, что новых флагманских моделей в текущем году ожидать не стоит. Однако, начиная со следующей весны, готовится настоящая волна устройств, которая, скорее всего, порадует многих. Одним из наиболее ожидаемых флагманов станет Honor Magic7 RSR, результат сотрудничества между Honor и Porsche Design. Эта модель сохраняет узнаваемый дизайн Flyline Porsche Design и отличается большим шестиугольным островом камеры на задней панели. Камера оснащена 50-Мп основным сенсором с переменной апертурой, 200-Мп перископической камерой и, вероятно, 50-Мп сенсором со сверхшироким углом обзора.

Другим флагманом, который привлёк значительное внимание, является Xiaomi 15 Ultra. Этот телефон оснащён микроизогнутым экраном с разрешением 2K и поддерживает технологию распознавания отпечатков пальцев на ультразвуковом экране. Пользователи могут выбирать между тремя материалами: обычная кожа, стекловолокно и керамика. Помимо Honor и Xiaomi, другие китайские бренды также готовят свои флагманские модели. Oppo Find X8 Ultra и Vivo X200 Ultra будут частью этой волны инноваций, хотя подробной информации о них пока мало. Однако, учитывая предыдущие модели этих брендов, можно ожидать высокого уровня качества и функциональности.

А Huawei Pura 80 Ultra, следующий в линейке после Pura 70 Ultra, также будет фокусироваться на улучшениях в обработке изображений. Предыдущая модель имела три задних объектива, включая 50-мегапиксельную основную камеру с переменной диафрагмой, 40-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру и 50-мегапиксельный телеобъектив. Новый смартфон от Huawei будет сотрудничать с Howell и использовать специальные китайские датчики. Ожидается, что он будет оснащён новым объективом основной камеры и телеобъективом с перископом, поддерживать технологию непрерывного масштабирования смещения и обеспечивать до 8,4-кратного увеличения изображения без потери качества.