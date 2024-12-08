Он может выдерживать воздействие струй воды под давлением и даже погружение в горячую воду без получения повреждений.

Xiaomi недавно сделала значительное объявление, которое порадует фанатов смартфонов, ценящих прочность и водонепроницаемость своих устройств. Компания подтвердила, что её предстоящие модели Redmi Note 14 Pro и Redmi Note 14 Pro Plus будут выпущены по всему миру с сертификацией IP69.

Изначально Xiaomi намекала, что глобальная версия Redmi Note 14 Pro Plus будет иметь рейтинг IP68. Однако, совсем недавно компания уточнила, что глобальный вариант этих моделей действительно будет иметь сертификацию IP69. Это изменение делает Redmi Note 14 Pro и Pro Plus одними из немногих смартфонов на рынке, обладающих таким высоким рейтингом водонепроницаемости. Рейтинг IP69 является одним из самых высоких стандартов защиты от пыли и воды. Он означает, что устройства могут выдерживать воздействие струй воды под давлением и даже погружение в горячую воду без получения повреждений.

Redmi Note 14 Pro и Pro Plus не только отличаются своей водонепроницаемостью, но и обладают прочными материалами и передовыми технологиями. Устройства оснащены стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2, которое обеспечивает повышенную защиту дисплея. Кроме того, они прошли серию тестов на прочность, включая падения с высоты и имитацию случайных падений, без видимых повреждений. Глобальный запуск Redmi Note 14 Pro и Pro Plus запланирован на 9 декабря, что совпадает с их представлением в Индии вместе с моделью Redmi Note 14 Pro 5G. В Китае эти модели уже были представлены ранее в этом году.