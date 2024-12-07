Теперь система камер расположена горизонтально на задней части корпуса.

Недавно в Интернете появились фотографии Google Pixel 9a. Дизайн Google Pixel 9a отличается от других моделей серии. Задняя часть телефона имеет более простую конструкцию, с двумя камерами, расположенными горизонтально. Задняя панель выполнена из пластика, а рамка — из алюминия, а передняя часть защищена стеклом Gorilla Glass. Телефон также имеет степень защиты IP67, обеспечивая пыле- и водонепроницаемость при погружении до 1 метра в течение 30 минут.

Телефон будет оснащён 48-мегапиксельным основным сенсором Sony IMX787, который также используется в Pixel 9 Pro Fold, а также 13-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом и 13-мегапиксельной фронтальной камерой. Небольшой выступ линзы указывает на то, что телефон может не использовать большой модуль объектива, но это компенсируется использованием вычислительной фотографии для улучшения качества снимков. Google Pixel 9a будет обладать чипсетом Tensor G4, тем же, который используется в серии Pixel 9. Этот чип, хотя и не представляет собой значительного скачка в производительности по сравнению с Tensor G3, всё же обеспечивает прирост скорости на 11% в однопоточных задачах и на 3% при нагрузке на все ядра. Архитектура чипа обновлена до ARMv 9.2, но он потерял одно производительное ядро, что минимизирует прирост мощности.

Аккумулятор Google Pixel 9a имеет ёмкость 5000 мА*ч. Телефон поддерживает проводную зарядку мощностью 18 Вт и беспроводную зарядку мощностью 7,5 Вт. Согласно имеющейся информации, цена Google Pixel 9a не будет превышать 499 долларов. Ожидается, что телефон будет выпущен в марте, а не как обычно в мае, когда выпускаются устройства серии Pixel A.