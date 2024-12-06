Xiaomi достигла самого высокого объëма поставок своих браслетов с четвëртого квартала 2020 года, что связано с высоким спросом на серии Mi Band 9 и Redmi Watch 5.

Последние данные показывают, что мировой рынок носимых устройств продолжает демонстрировать рост с некоторыми региональными и сегментными различиями. В третьем квартале 2024 года общий объëм поставок носимых устройств увеличился на 3% в годовом исчислении, достигнув 52,9 млн единиц.

Сегмент умных браслетов вернулся к росту после периода стагнации, увеличившись на 7% по сравнению с третьим кварталом прошлого года. Этот рост был обусловлен запусками новых продуктов от компаний Xiaomi и Samsung. Xiaomi, в частности, достигла самого высокого объëма поставок носимых браслетов с четвёртого квартала 2020 года, благодаря высокому спросу на серии Mi Band 9 и Redmi Watch 5. Эти устройства получили больше вариантов для привлечения более широкой клиентской базы, включая различные варианты, такие как версии Pro, NFC и Active. Сегмент умных часов также начал стабилизироваться, несмотря на замедление спроса в Индии, и увеличился на 3% в годовом исчислении до 23,9 млн единиц. Поставки умных часов выросли незначительно на 0,1%, где рост компаний Huawei и Samsung компенсировал спад продаж Apple.

Региональные различия играют значительную роль в формировании рынка носимых устройств. Развивающиеся рынки, такие как Латинская Америка и регион EMEA, демонстрируют высокий потенциал роста, в то время как Северная Америка сталкивается с трудностями. Успех серий браслетов Xiaomi и Galaxy Fit3 от Samsung в этих регионах подчёркивает важность экономически эффективных устройств для стимулирования роста. Напротив, Северная Америка испытывает снижение спроса, особенно на устаревшие модели Apple и сокращение доли Fitbit. На зрелых рынках отсутствие убедительных функций для стимулирования обновлений приводит к низкой производительности.

Внедрение дисплеев AMOLED и расширенных функций отслеживания оживило рынок носимых устройств. Продукты бюджетного уровня продолжают быть популярными, особенно среди впервые приобретающих устройства на развивающихся рынках, которые ищут не дорогой доступ к премиальным функциям. Эта демократизация высокотехнологичных устройств повысила ожидания потребителей, но также усилила конкуренцию и снизила маржу прибыли. Усилия по премиализации демонстрируют прогресс, например, серия Watch S от Xiaomi достигла 70% годового роста поставок. Однако акцент на продуктах бюджетного уровня привëл к снижению средней цены продажи. Умные часы, на которые в третьем квартале 2024 года пришлось всего 35% поставок, но 74% рыночной стоимости, по-прежнему имеют решающее значение для амбиций поставщиков по премиализации экосистемы конечных пользователей. Чтобы оставаться конкурентоспособными, поставщики должны продолжать инвестировать в программное и аппаратное обеспечение устройств. Например, в такие как аналитические данные на основе машинного обучения, двухпроцессорная архитектура и расширенное отслеживание сна.