Oрро Х8 Pad должен представлять собой киберспортивный планшет с небольшим экраном.

В последнее время рынок Android-планшетов характеризуется преобладанием устройств с большими экранами, часто превышающими 10 дюймов. Однако, как сообщает инсайдер Digital Chat Station, компания Oрро готовит к выпуску планшет с более компактным экраном, который, вероятно, будет называться OPPO X8 Pad.

Oрро X8 Pad будет оснащён 8,8-дюймовым ЖК-экраном высокого разрешения с высокой частотой обновления. Экран будет иметь закруглëнные углы и не будет иметь отверстий. Фронтальную камеру планируется разместить на средней рамке корпуса, что позволит сохранить целостность экрана. Одним из ключевых аспектов OPPO X8 Pad станет использование чипсета MediaTek Dimensity 9400, того же, который используется в текущей линейке смартфонов Oрро Find X8. Этот процессор, с его вторым поколением архитектуры "All Big Core", включает в себя новый процессор Arm Cortex-X925, который может работать на частоте до 3,62 ГГц.

Планшет Oрро X8 Pad, скорее всего, будет иметь цельнометаллический корпус, который будет тонким и лёгким. В последнее время ёмкость аккумуляторов многих устройств значительно увеличилась, и ожидается, что данный планшет также будет оснащён аккумулятором с кремниевым анодом большой ёмкости, обеспечивая длительную автономную работу. Судя по техническим характеристикам, Oрро X8 Pad позиционируется как киберспортивный планшет, ориентированный на пользователей, любящих игры. Этот планшет, вероятно, будет конкурировать с такими продуктами, как Lenovo Savior Y700 2025.