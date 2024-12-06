Компания официально представила внешний дизайн модели внедорожника нового поколения.

6 декабря компания Changan Qiyuan официально представила обзор своей новой модели внедорожника, получившей внутреннее кодовое название C798. Этот новый автомобиль позиционируется как внедорожник большого размера. Changan Qiyuan C798 был разработан международной командой дизайнеров, состоящей из 915 человек из 31 страны мира, под руководством известного мирового мастера Клауса. Этот глобальный подход отразился в совершенно новом и уникальном дизайне автомобиля. Передняя часть оснащена светодиодными дневными ходовыми огнями сквозного типа, а логотип Qiyuan в середине может быть освещëн, добавляя автомобилю особый стиль и узнаваемость.

Сбоку, новый внедорожник выглядит внушительно, с размерами, приближающимися к 5 метрам в длину, что соответствует размерам крупных внедорожников. Задняя часть автомобиля также оснащена задними фонарями сквозного типа, которые гармонично сочетаются с передней частью, создавая цельный и мощный визуальный образ. Линии всего автомобиля относительно прямые, что предполагает хорошую мощь и динамичность. Одной из наиболее интересных особенностей Changan Qiyuan C798 является наличие лидара над лобовым стеклом. Это не первая модель от Changan, оснащëнная лидаром. Ранее эта технология была представлена в модели E07. Сотрудничество между производителем лидаров Hesai Technology и Changan Automobile, официально начавшееся в 2022 году, позволило интегрировать в C798 два лидара Hesai AT128. Это сотрудничество направлено на широкую популяризацию высококлассных интеллектуальных функций вождения. Кроме того, Changan Qiyuan недавно объявила о своих продажах в ноябре, когда было поставлено 18,455 новых автомобилей. С января по ноябрь 2024 года общий объëм поставок составил 131,432 автомобиля. В настоящее время основными моделями Changan Qiyuan являются Qiyuan A07, Qiyuan Q05, Qiyuan A05 и Qiyuan E07.