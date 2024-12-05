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СтарыйДед
Представлен основной цветовой дизайн смартфона Realme Neo7, получивший название «Starship Edition
По словам представителя компании, данный дизайн передаëт трëхмерную красоту космического корабля.

Ещё 5 декабря 2024 года компания Realme Mobile официально анонсировала появление своего нового смартфона, Realme Neo7, который станет первым независимым продуктом в серии Realme Neo. Ожидается, что официальный релиз устройства состоится 11 декабря в 16:00.

Realme Neo7 отличается впечатляющим внешним видом, соответствующим маркировке Neo как «технологического трендового дизайна». Вице-президент Realme, президент по глобальному маркетингу и президент Китая Сюй Ци подчеркнул, что дизайн смартфона подойдёт для молодых пользователей. Основным цветом новинки объявлен «Starship Edition», символизирующий исследование неизведанного, прорывы в скорости и любовь к мечтам. Задняя панель Realme Neo7 выделяется системой камер со срезанным углом, созданной с помощью технологии точной обработки металла. Этот новый дизайн, совместно с прямым экраном, вертикальной средней рамкой и геометрическими срезанными углами, отражает трёхмерную красоту космического корабля.

Realme Neo7 будет оснащён мощным полноъядерным чипом MediaTek Dimensity 9300+. Смартфон также будет иметь оперативную память от 6 до 16 ГБ и встроенное хранилище до 1 ТБ. Одной из ключевых особенностей Realme Neo7 является его аккумулятор Titan ёмкостью 7000 мА*ч, который вводит индустрию мобильных телефонов в «эру автономной работы 7K». Этот мощный аккумулятор обеспечит до 23 часов непрерывного воспроизведения видео, 89 часов воспроизведения музыки и 22 часа навигации.  Смартфон оснащен системой охлаждения с зоной рассеивания тепла площадью 7700 мм², что предотвратит нагрев устройства во время интенсивных игровых сессий. Кроме того, Realme Neo7 будет оборудован системой Sky Communication System 2.0, которая обеспечит стабильную связь даже в слабых сетях, что делает его идеальным флагманом для киберспорта. 

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Фотографии и характеристики Realme Neo7 опубликованы на сайте TENAA
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