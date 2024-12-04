Также известно, что Realme Neo 7 будет иметь фиолетовый цвет корпуса.

Китайская компания Realme готовится выпустить свой новый флагманский смартфон, Realme Neo 7. Официальная дата выпуска назначена на 11 декабря, и уже сейчас доступна подробная информация о конфигурации и характеристиках этого устройства.

Realme Neo 7, с номером модели RMX5060, имеет размеры 162,55 х 76,39 х 8,56 мм и весит 213,4 грамма. Передняя часть телефона оснащена прямым экраном с центрированным сверху отверстием для фронтальной камеры. Задняя часть смартфона обладает модулем камеры примерно прямоугольной формы с закруглëнными углами, что добавляет ему элегантный и стильный вид. Кроме того, ожидается, что Realme Neo 7 будет доступен в фиолетовом цвете корпуса, что станет отличительной чертой этого устройства.

Realme Neo 7 будет оснащён мощным чипсетом MediaTek Dimensity 9300+, который является флагманской SoC от MediaTek. Этот процессор построен с использованием 4-нм технологического процесса TSMC и включает в себя 8 ядер: одно сверхбольшое ядро Cortex-X4 с максимальной частотой 3,25 ГГц и четыре больших ядра Cortex-A720 с тактовой частотой 2,0 ГГц. Процессор также оснащен 8 МБ кэш-памяти L3 и 10 МБ системной кэш-памяти, а также 12-ядерным графическим процессором Immortalis-G720 с частотой 1300 МГц. Смартфон также обладает 6,78-дюймовым дисплеем с разрешением экрана 1,5К, поддерживающим частоту обновления 144 Гц. Экран также оснащён оптической разблокировкой по отпечатку пальца, что обеспечивает дополнительный уровень безопасности.

Система камер включает в себя 16-мегапиксельную фронтальную, 50-мегапиксельную основную и 8-мегапиксельную дополнительную камеру на задней панели. Также Realme Neo 7 имеет до 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти. Смартфон получит массивный аккумулятор ёмкостью 7000 мА*ч, который поддерживает проводную зарядку мощностью 80 Вт. Однако, стоит отметить, что устройство не поддерживает беспроводную зарядку.