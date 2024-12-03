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СтарыйДед
«Genshin Impact» снова выиграл ежегодную награду Sony PS и теперь раздаст 1000 камней Истока
После каждого получения международной игровой награды Genshin Impact будет раздавать игрокам определëнное количество наград.

В популярной игре «Genshin Impact» от студии HoYoverse объявлено о новой акции, направленной на выражение благодарности игрокам за их непрекращающуюся поддержку. Эта инициатива связана с недавней победой игры в номинации «PlayStation Partner Awards 2024 Excellence Award».

В честь этой значительной награды, игроки будут получать специальный подарок в виде 1000 Камней Истока. Раздача этих наград будет проводиться с 4 по 8 декабря,  каждый день в 00:00 по серверному времени игроки будут получать внутриигровые письма, содержащие по 200 Камней Истока. Чтобы получить эту награду, игроки должны иметь уровень Ранга приключений 7 и выше. Внутриигровые письма, содержащие награды, будут доступны для чтения в течение 30 дней, и игроки должны их забрать в этот период. 

Эта акция не является единственной, когда «Genshin Impact» выражает свою благодарность игрокам через награды. Ранее, в августе 2024 года, после победы в номинации «Лучшая мобильная игра» на выставке Gamescom 2024, игроки также получили 1000 Камней Истока в качестве благодарственного подарка. Студия HoYoverse традиционно отмечает международные игровые награды, раздавая игрокам различные награды в знак признательности за их любовь и поддержку. Эта практика демонстрирует сильную связь между разработчиками и игровым сообществом, что является ключевым фактором успеха игры.

#игра #genshin impact #genshin #награды #премия #genshin impac
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