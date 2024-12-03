Q9 будет служить центром дома с искусственным интеллектом, выполняя различные задачи совместно с бытовой техникой на основе команд пользователя.

Недавно из корейских СМИ стало известно, что компания LG работает над выпуском своего первого домашнего робота-дворецкого, получившего проектное название «Q9». Ожидается, что этот инновационный продукт будет официально представлен в следующем году и станет центром домашнего управления с использованием искусственного интеллекта.

LG Q9 предназначен для выполнения различных задач, тесно интегрируясь с бытовой техникой в доме. Робот может реагировать на голосовые команды пользователя, обеспечивая комфорт и развлечение. Например, если пользователь попросит найти интересный и развлекательный фильм, то Q9 сможет включить телевизор, найти подходящий фильм и запустить его. Кроме того, если пользователь сообщит, что ему тоскливо, робот может включить расслабляющую музыку и отрегулировать домашнюю подсветку, чтобы улучшить настроение.

Одной из ключевых особенностей Q9 является его уникальный дизайн, оснащенный «устройством компенсации гравитации». Это позволяет роботу стоять на двух ногах и стабильно двигаться, избегая препятствий в доме и создавая ощущение человечности. Данный дизайн не только повышает функциональность, но и делает взаимодействие с роботом более естественным и приятным.

LG Q9 сотрудничает с Microsoft и оснащён технологией OpenAI GPT-4 Omni. Эта интеграция позволяет роботу создавать истории спонтанно, без использования заранее заданных сценариев. Например, если пользователь нарисует свинью и попросит рассказать историю, Q9 может демонстрировать свою креативность, генерируя уникальные и интересные истории на месте. Хотя официальное название продукта и его цена ещё не определены, ожидается, что Q9 будет стоить несколько миллионов вон (1 000 000 вон ~ 77 000 рублей). Чтобы сделать этот продукт более доступным для потребителей, LG Electronics планирует предложить сервисы подписки на бытовую технику, связанную с роботом.

Рынок домашних роботов ожидает значительный рост в ближайшие годы. Согласно данным исследовательской компании MarketsandMarkets, размер рынка домашних роботов должен вырасти с 13,5 млрд долларов США в 2022 году до 43,6 млрд долларов США к 2030 году. В следующем году на рынок выйдут несколько новых домашних роботов, включая Bolly от Samsung и Hally от Hisense. LG Q9, с его эмоциональным взаимодействием и способностью выходить за рамки простого управления бытовой техникой, имеет все шансы стать одним из лидеров в этом быстро развивающемся сегменте.