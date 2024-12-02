Заявленное время автономной работы составляет до 11 часов.

В рамках конференции по запуску мобильных телефонов серии Honor 300, которая состоялась 2 декабря, компания Honor официально представила новые модели своих ноутбуков - Honor MagicBook X14 Plus и Honor MagicBook X16 Plus 2025 года. Эти устройства привлекают внимание своими мощными характеристиками и привлекательными ценами.

Новые ноутбуки оснащены мощным 12-ядерным 16-поточным процессором Intel Core 5, который обеспечивает высокую производительность для различных задач, от офисных приложений до более ресурсоëмких задач, таких как обработка фото и видео. Honor MagicBook X14 Plus 2025 обладает 14-дюймовым матовым IPS-экраном с разрешением 2880x1800 и частотой обновления 120 Гц. Яркость экрана составляет 430 нит, а цветовой охват достигает 100% sRGB. Экран также оборудован технологией защиты глаз при естественном освещении и высоким уровнем обновления. В свою очередь, Honor MagicBook X16 Plus 2025 оснащён 16-дюймовым матовым IPS-экраном с разрешением 2560x1600 и частотой обновления 120 Гцс, а яркость экрана также составляет 430 нит, с цветовым охватом 100% sRGB. Как и в модели X14, экран имеет технологию защиты глаз и высокий уровень обновления.

Корпус Honor MagicBook X14 Plus 2025 выполнен из металла с металлическим шарниром и общий вес корпуса составляет около 1,34 кг. Он также обладает полноразмерной клавиатурой с подсветкой и двумя динамиками. В наличии у него три интерфейса USB-C, два интерфейса USB-A 3.2 Gen 1, один интерфейс HDMI и один аудиоинтерфейс 3,5 мм. А Honor MagicBook X16 Plus имеет три боковые стороны из алюминиевого сплава и одну сторону из пластика. Его общий вес составляет около 1,79 кг и он также оснащён полноразмерной клавиатурой с подсветкой и двумя динамиками. Интерфейсы включают три USB-C, два USB-A 3.2 Gen 1, один HDMI и один аудиоинтерфейс 3,5 мм.

Обе модели ноутбуков поддерживают технологию Honor Magic AI, которая оптимизирует работу устройства для ежедневной офисной работы, обеспечивая до 11 часов автономной работы. Фронтальная камера в обоих моделях имеет разрешение 720P. Новые ноутбуки доступны в нескольких конфигурациях, что позволяет пользователям выбрать вариант, наиболее соответствующий их потребностям. Honor MagicBook X14 Plus 2025: 16 ГБ ОЗУ + 1 ТБ встроенной памяти: 4899 юаней (примерно 71 500 рублей), а 32 ГБ ОЗУ + 1 ТБ встроенной памяти: 5199 юаней (примерно 76 000 рублей). Honor MagicBook X16 Plus 2025: 16 ГБ ОЗУ + 1 ТБ встроенной памяти: 5099 юаней (примерно 74 500 рублей), а 32 ГБ ОЗУ + 1 ТБ встроенной памяти: 5399 юаней (примерно 79 000 рублей).