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СтарыйДед
Представлен салон автомобиля Tesla Cybercab в двухместной компоновке с экраном и подстаканником
Самым необычным кажется отсутствие руля и педалей.

Недавно компания Tesla представила свой новый беспилотный автомобиль, известный как Cybercab, который был впервые показан на пресс-конференции в прошлом месяце. Хотя внешний вид Cybercab уже вызвал значительный интерес, теперь внимание привлёк его внутренний дизайн и инновационные решения.

Cybercab была разработана с учётом услуг Robotax и имеет футуристичный дизайн, напоминающий уменьшенную копию популярного Tesla Cybertruck. Одной из наиболее заметных особенностей этого автомобиля являются двери типа "крыло бабочки", обычно используемые в спортивных автомобилях. Эти двери не только добавляют эстетической привлекательности, но и упрощают посадку и высадку пассажиров. Внутренний дизайн Cybercab отличается своей простотой и минимализмом. Самый первый впечатляющий аспект – отсутствие руля и педалей, что делает этот автомобиль полностью автономным. Как и в других моделях Tesla, в Cybercab нет традиционной приборной панели. Вместо этого, практически все операции сосредоточены на большом центральном сенсорном экране. Этот экран позволяет пассажирам задавать пункты назначения, проверять маршруты, воспроизводить фильмы или слушать музыку. 

Одна из самых интересных особенностей Cybercab – это двухместный салон. Конструкция сидений отличается от традиционных автомобилей: вместо привычных сидений используются более широкие прямые сиденья, больше похожие на домашний диван. Это решение обусловлено тем, что Cybercab в основном будет использоваться в городских условиях, где нет необходимости в боковой поддержке для инерции тела при ускорении. Между двумя сиденьями расположен центральный подлокотник и два подстаканника, но кроме этого, в салоне практически нет других элементов. Эта конструкция предназначена не только для уменьшения затрат, но и для удовлетворения потребности в простоте и гигиене. Концепция Tesla предполагает, что после каждого использования Cybercab можно будет очистить с помощью автоматической дезинфекционной станции, обеспечивая чистую и гигиеничную кабину для каждого пользователя. 

Cybercab оснащён новейшими системами автономного вождения от Tesla, включая камеры высокого разрешения, высокоточную спутниковую навигацию и мощный компьютер Tesla AI5, связанный с нейросетевым искусственным интеллектом. Производство Cybercab планируется начать в 2026 году, хотя Илон Маск не исключает, что сроки могут быть немного отложены до 2027 года. Предполагаемая цена этого электромобиля не превысит $30 тысяч, что делает его доступным не только для служб такси, но и для частных покупателей. 

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