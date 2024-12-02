Зарубежная версия серии Xiaomi Mi Pad 7 будет иметь те же характеристики, что и китайские устройства.

Недавно компания Xiaomi анонсировала свою новую линейку планшетов, известную как Xiaomi Pad 7, которая уже доступна в Китае и скоро появится на международном рынке. В эту серию входят два ключевых устройства: Xiaomi Pad 7 и Xiaomi Pad 7 Pro, оба из которых получили необходимые международные сертификаты, такие как SDPPI, BIS и UAE TDRA.

Модель Xiaomi Pad 7 будет оснащена процессором Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 и оборудована 11,2-дюймовым LCD-дисплеем с соотношением сторон 3:2 и разрешением 3200x2136 пикселей. Экран поддерживает адаптивную частоту обновления до 144 Гц. Кроме того, экран прошёл сертификацию на низкий уровень синего света. Основная камера имеет разрешение 13 МП, размер сенсора 1/3,06 дюйма и диафрагму f/2,2. Аккумулятор имеет ёмкость 8850 мА*ч и поддерживает быструю зарядку до 45 Вт.

Версия Xiaomi Pad 7 Pro будет оснащена более мощным процессором Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3. У неё также будет 11,2-дюймовый экран с разрешением 3200x2136 пикселей и частотой обновления до 144 Гц, хотя ранее предполагалось, что флагманская модель может получить OLED-дисплей. Pad 7 Pro будет оборудована основной камерой на 50 МП с большим сенсором 1/2,76 дюйма и светосилой f/1,8. Обе модели имеют батарею ёмкостью 8850 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки, где базовая модель поддерживает зарядку до 45 Вт, а Pro-версия до 67 Вт. Все устройства будут работать на новой оболочке HyperOS 2.0, основанной на Android 15, и будут совместимы с другими устройствами Xiaomi, включая систему Xiaomi SU7 для управления мультимедиа в автомобиле.