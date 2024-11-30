Кроме того, GAC и Huawei работают над интеграцией инновационных технологий в различные аспекты автомобильной промышленности.

GAC Group и Huawei продолжают сотрудничество.

Совместное детище GAC и Huawei – концепт-кар Trumpchi 1, полноразмерный седан (5128 мм в длину, ширина более 2 метров, колесная база 3000 мм). Внешний вид Trumpchi 1 выделяется лаконичностью и футуристичностью. У седана низкий коэффициент аэродинамического сопротивления. Сердцем технологической революции в Trumpchi 1 является интеграция передовых разработок Huawei. Автопилот ADS 3.0 с продвинутой системой автоматической парковки. Но ключевым элементом является медиасистема на базе операционной системы HarmonyOS. В нее интегрирован полноценный интеллектуальный помощник, способный адаптироваться к потребностям водителя и пассажиров.





GAC представила свою уникальную гибридную систему Super Range Extender с тремя электродвигателями и полным приводом. 800-вольтовая тяговая батарея ёмкостью 56 кВт*ч заряжается от бензинового двигателя. Использование алгоритмов искусственного интеллекта в управлении гибридной силовой установкой позволило добиться снижение шума и вибраций на 30%, уменьшение расхода топлива на 15% и прирост дальности пробега на 12%.



Помимо Trumpchi 1, планируется выпуск ещё двух полноразмерных моделей: кроссовера и минивэна. Все эти автомобили будут иметь единый стиль, электронику и гибридную силовую установку.

Альянс не ограничивается только разработкой новых моделей. GAC и Huawei работают над интеграцией технологий в различные аспекты автомобильной промышленности, включая интеллектуальные шасси, технологии взаимодействия человека с машиной, и продвижение стратегической инициативы "Smart Mobility 2027". Эта инициатива направлена на укрепление платформы GAC AI Large Model, электронно-электрической архитектуры X-SOUL и платформы больших данных GAC Intelligent Connected Big Data Platform.