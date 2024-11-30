Эта камера будет оснащена 100-мегапиксельным сенсором, а ее объектив будет иметь эквивалентное фокусное расстояние около 28 мм.

Недавно появились слухи о предстоящем выпуске новой среднеформатной камеры от Fujifilm, которая, по данным источников, может носить название GFX100RF. Камера наследует дизайн от известных камер Fujifilm серии X100, но с несколькими ключевыми отличиями.

Камера оснащена 100-мегапиксельным сенсором, который обеспечивает высокую детализацию и качество изображения. Фиксированный объектив камеры имеет эквивалентное фокусное расстояние примерно 28 мм, что обеспечивает более широкий угол обзора по сравнению с объективом 23mmF2.0 серии Fujifilm X100. Максимальная диафрагма нового объектива может составлять F3,2.

Хотя GFX100RF является камерой среднего формата, она сохраняет высокий уровень портативности. Размеры камеры аналогичны Fujifilm X-Pro3: 140,5 × 82,8 × 46,1 мм, а вес составляет около 497 граммов (включая батарею и карту памяти SD).

Согласно подтверждению из нескольких надёжных источников, выпуск камеры Fujifilm GFX100RF ожидается в марте 2025 года. Это время выпуска особенно актуально, учитывая, что 2024 финансовый год Fujifilm заканчивается 31 марта 2025 года. Такое время выпуска позволяет компании эффективно интегрировать новую камеру в свой производственный цикл и маркетинговую стратегию.