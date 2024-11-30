Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
СтарыйДед
Fujifilm представила новую ​​100-мегапиксельную камеру с фиксированным объективом
Эта камера будет оснащена 100-мегапиксельным сенсором, а ее объектив будет иметь эквивалентное фокусное расстояние около 28 мм.

Недавно появились слухи о предстоящем выпуске новой среднеформатной камеры от Fujifilm, которая, по данным источников, может носить название GFX100RF. Камера наследует дизайн от известных камер Fujifilm серии X100, но с несколькими ключевыми отличиями.

Камера оснащена 100-мегапиксельным сенсором, который обеспечивает высокую детализацию и качество изображения. Фиксированный объектив камеры имеет эквивалентное фокусное расстояние примерно 28 мм, что обеспечивает более широкий угол обзора по сравнению с объективом 23mmF2.0 серии Fujifilm X100. Максимальная диафрагма нового объектива может составлять F3,2. 

Хотя GFX100RF является камерой среднего формата, она сохраняет высокий уровень портативности. Размеры камеры аналогичны Fujifilm X-Pro3: 140,5 × 82,8 × 46,1 мм, а вес составляет около 497 граммов (включая батарею и карту памяти SD).

Согласно подтверждению из нескольких надёжных источников, выпуск камеры Fujifilm GFX100RF ожидается в марте 2025 года. Это время выпуска особенно актуально, учитывая, что 2024 финансовый год Fujifilm заканчивается 31 марта 2025 года. Такое время выпуска позволяет компании эффективно интегрировать новую камеру в свой производственный цикл и маркетинговую стратегию.

#камера #камера для android #gfx1200 #gfx1201 #линза
+
Написать комментарий (0)
Астрономы обнаружили две галактики, гравитация которых действует как составная линза
По результатам тестов DXOMARK камера iPhone 16 не дотягивает до уровня Pro
На дорогах России обнаружены десятки тысяч несуществующих видеокамер фиксации дорожного движения
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Насколько «Орешник» быстрее «Кинжала», и почему даже ЗРК Patriot не может сбить российскую ракету
15
В Китае обнаружили «сверхгигантское» месторождение золота стоимостью $83 млрд
6
В Китае приступили к строительству крупнейшего в мире полностью управляемого радиотелескопа
+
С нового года хостинг-провайдеров в РФ обяжут раскрывать данные о стране выдачи документов клиентов-физлиц и не только
4
В украинской армии подтверждают закрепление российских подразделений в центре Часов Яра
+
Инсайдеры заявили, что GeForce RTX 5060 будет стоить всего $200 и не предложит прироста fps
18
Российская гиперзвуковая ракета «Орешник» обладает мощностью 900 килотонн
1
Xiaomi начала глобальную рассылку HyperOS 2, первыми новую операционную систему получат флагманы
+
Баллистический боеприпас РФ поразил производство комплектующих для ракетных систем ВСУ в Харькове
+
«Ланцет-3» вывел из строя американскую гаубицу M777A2: точный удар российского дрона-камикадзе
+
Российский FPV-дрон впервые уничтожил редкий американский ЗРК L3 Harris Vampire
3
Росморречфлот возродит заброшенный водный маршрут по реке Иртыш
+
Клон игры Horizon Zero Dawn под названием Light of Motiram представили на ПК
1
С-500 «Прометей» нейтрализует ракеты ATACMS, SCALP-EG и Р-360 «Нептун»
+
Командующий ВС Нидерландов Эйхельсхейм не увидел смысла в поставке ВСУ дополнительных самолетов
+
Свежие скриншоты One UI 7 демонстрируют ряд обновлённых приложений и значков
+
Собственный чип Xiaomi на техпроцессе 3 нм не получит модема 5G
+
В Германии полагают, что вооружённый конфликт России и НАТО начнётся до 2030 года
10
Samsung запотентовала новое устройство, похожее на планшет, с технологией выдвижного дисплея
2
Будущие процессоры AMD Zen 6 могут оказаться несовместимы с AM5
29

Популярные статьи

Гаджеты СССР: 6 уникальных устройств советской эпохи
29
28 ноября отмечается День Пьяного Ёжика
8
Обзор и тестирование смартфона Doogee V40 Pro
2
Что больше всего подорожало в 2024 году в России – оцениваем реальный уровень инфляции
13
Выбираем наиболее выгодный и оптимальный процессор для игрового компьютера в конце 2024 года
14
Почему эксперты не верят, что у Китая действительно есть истребитель 6-го поколения White Emperor
9
Почему Т-90М – по-прежнему актуальный российский ОБТ и никакая "Армата" ему на замену не нужна
19
Есть ли смысл в покупке внешней видеокарты, и как не стать жертвой бесполезных технологий
10
Как мой знакомый сэкономил на апгрейде игрового ПК 70 000р, отделавшись покупкой процессора AMD
43
Обзор компактного SSD накопителя Silicon Power DS72
1

Сейчас обсуждают

32Влад32
01:50
При таком раскладе Россия, как минимум, введет своих "миротворцев" в Одесскую область.
СВР: Запад планирует поделить Украину между Великобританией, Германией, Польшей и Румынией
32Влад32
01:49
Да, Зеля, это не кино. Как в твоем сериале ты уже никогда героем не станешь.
Зеленский допустил окончание конфликта с потерей Украиной своих территорий
32Влад32
01:47
Что то умное сказать не можешь?
ВС РФ ликвидировали 66 операторов дронов ВСУ в Харьковской области с помощью РСЗО «Торнадо»
Александр Трубин
01:46
Скорее ноябрьское обновление тормознутости. Как практика показывает самсунг вообще лучше не обновлять.
Samsung Galaxy A54 5G получает ноябрьское обновление безопасности
sboxx
01:08
Операционная система HTML5? Автор, что куришь?
Хакеры заразили тысячи ПК, используя популярный игровой движок Godot
ISV1457
01:04
Все перечисленные отсосут, как обычно!
СВР: Запад планирует поделить Украину между Великобританией, Германией, Польшей и Румынией
Егор Коростелев
00:37
Было бы круто увидеть партнёрство с Valve и внедрением SteamOS на подобные устройства, процессоры со встройками AMD так или иначе лучше работают на Unix'ах, жаль только что возможности включения AFMF ...
Lenovo готовит к запуску недорогую портативную консоль Legion Go S
Eppius
00:32
Молодцы парни!
ВС РФ ликвидировали 66 операторов дронов ВСУ в Харьковской области с помощью РСЗО «Торнадо»
Феликс Александрович
00:19
Ну тока б на п заменить надо)) А так вроде норм
Как мой знакомый сэкономил на апгрейде игрового ПК 70 000р, отделавшись покупкой процессора AMD
Jora
00:18
Память по прежнему в single channel?
Как мой знакомый сэкономил на апгрейде игрового ПК 70 000р, отделавшись покупкой процессора AMD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем