HyperOS 2 начала появляться во всём мире всего через месяц после её запуска в Китае.

Компания Xiaomi недавно анонсировала план обновлений для своей новой операционной системы HyperOS 2, и первым устройством, которое получило это обновление, стал флагманский смартфон прошлого года - Xiaomi 14. Это значительное обновление не только привносит в устройство все новшества Android 15, но и вводит ряд важных улучшений, ориентированных на искусственный интеллект и пользовательский интерфейс.

Перед установкой обновления важно убедиться, что на устройстве достаточно памяти. Размер файла этого обновления составляет примерно 6,3 ГБ, поэтому следует заранее освободить пространство на устройстве. Для пользователей Mi 14 за пределами Китая новое обновление прошивки доступно с номером сборки OS2.0.4.0.VNCMIXM.

Обновление HyperOS 2 для Xiaomi 14 включает несколько ключевых изменений, которые заметно повышает уровень комфорта от использования смартфона. Новое обновление привносит переработанную многозадачность, новый макет рабочего стола и более плавную анимацию. Эти изменения делают интерфейс более интуитивно понятным и простым в использовании.

Одним из наиболее значительных улучшений является интеграция инструментов искусственного интеллекта. Пользователи теперь могут воспользоваться функцией перевода в реальном времени, экраном блокировки в стиле кино и улучшенными функциями камеры с поддержкой ИИ. Обновление также фокусируется на оптимизации производительности и управления памятью. Благодаря этим изменениям, работа смартфона становится ещё более плавной, а батарея работает более эффективно. Пользователи получают новые макеты рабочего стола, виджеты и папки, что позволяет сделать интерфейс устройства ещё более персонализированным.

HyperOS 2 была выпущена во всем мире всего через месяц после её запуска в Китае, что демонстрирует приверженность Xiaomi мировому рынку. Хотя это поэтапное внедрение, и все международные пользователи Mi 14 могут получить обновление в течение нескольких недель, это уже хороший знак для тех, кто ожидает новых функций и улучшений.

Согласно дорожной карте обновлений HyperOS 2, следующие устройства, которые получат это обновление, будут серии Xiaomi 13 и Redmi K60. Это означает, что владельцы этих моделей также могут ожидать значительных улучшений в ближайшем будущем.