Ранее ходили слухи, что Samsung может переместить S Pen на другую сторону.

В последнее время появляется всё больше информации о будущем флагмане Samsung - Galaxy S25 Ultra, который, как ожидается, будет выпущен в начале 2025 года. Сначала показали результаты тестирования американской версии, а теперь в сеть попали новые фотографии и детали данного смартфона.

На просочившихся фотографиях видна нижняя часть Samsung S25 Ultra, где расположены порт USB-C, слот для SIM-карты, динамик и слот для S Pen. Интересно, что слот для S Pen по-прежнему находится на левой стороне телефона, опровергая ранние слухи о его возможном переносе на другую сторону. Это подтверждает, что дизайн в этом аспекте останется похож на предыдущую модель S24 Ultra. Фотографии также показывают, что рамка мобильного телефона довольно тонкая и ровная, что придаёт устройству элегантный вид. Хотя значительных изменений в дизайне не ожидается, есть слухи о переходе на более прочную титановую конструкцию, сохраняя при этом общий размер устройства.

На других изображениях, опубликованных зарубежными СМИ, видно, что раскрывающееся меню уведомлений в One UI 7 разделено на две панели: одна для сообщений уведомлений, а другая для элементов управления системой. Индикатор заряда батареи также был обновлён и теперь выглядит иначе, чем раньше.