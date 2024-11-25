Этот планшет не только оснащён 8,7-дюймовым дисплеем, но также предлагает потребителям на выбор версии только с Wi-Fi или LTE.

В современном мире технологий планшеты становятся всё более популярными благодаря своей универсальности и портативности. Одним из ярких представителей этого сегмента является новый бюджетный планшет Teclast M50 Mini от компании Taipower. Этот компактный девайс сочетает в себе множество функций, которые делают его идеальным выбором как для работы, так и для развлечений.

Одной из ключевых особенностей Teclast M50 Mini является его 8,7-дюймовый IPS-дисплей. Поддержка высокой частоты обновления в 90 Гц обеспечивает плавность изображения. Разрешение 1340×800 пикселей и соотношение сторон 16:10 делают экран удобным для чтения, просмотра фильмов и работы с документами. Планшет имеет тонкий профиль всего 8 мм и весит всего 345 г. Металлический корпус не только придаёт устройству стильный внешний вид, но и обеспечивает дополнительную прочность.

Teclast M50 Mini предлагается в двух версиях: с поддержкой только Wi-Fi и с поддержкой LTE. Модель с Wi-Fi использует процессор Unisoc T616 и оснащена 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти. Версия с поддержкой LTE обладает более мощным процессором Unisoc T606, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Это позволяет без труда запускать более требовательные приложения и многозадачность. Поддержка VoLTE и двухрежимных сетей TDD+FDD LTE гарантирует стабильное подключение к интернету даже в движении, что особенно актуально для пользователей, которые часто находятся в поездках. Планшет оснащён аккумулятором ёмкостью 5000 мА*ч и работает на операционной системе Android 14.