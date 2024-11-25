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СтарыйДед
Дисплеи серии IQOO Neo 10 получат алгоритм De-mura 2.0 для лучшей однородности низкой яркости
Значение SVM составляет всего 0,4, что является самым низким значением в отрасли.

Компания iQOO готовится к выпуску своей новой серии смартфонов, iQOO Neo 10 и iQOO Neo 10 Pro, которые обещают привнести что-то новое в область технологий дисплея и защиты глаз. Эти устройства не только демонстрируют впечатляющие технические характеристики, но и решают некоторые из самых сложных задач, связанных с качеством экрана и комфортом пользователя.

Серия iQOO Neo 10 оснащена 6,78-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц. Экраны этих смартфонов отличаются тонкими рамками и функциями защиты зрения, что делает их одними из лучших в отрасли. 

Одной из ключевых особенностей этих дисплеев является глобальная яркость 1800 нит, что обеспечивает высокое качество изображения при низкой яркости. Кроме того, экраны серии Neo 10 демонстрируют превосходный контроль цветового оттенка и однородность низкой яркости, благодаря алгоритму De-mura 2.0, разработанному Vivo. Этот алгоритм помогает устранить проблему «тряпичного экрана» и обеспечивает более точную цветопередачу.

iQOO Neo 10 вводит в эксплуатацию первый в отрасли проект схемы экрана для защиты глаз, в котором участвовали более 500 отраслевых экспертов и который разрабатывался в течение более 400 дней. Эта технология обеспечивает полную яркость 2592 Гц и высокочастотное затемнение, что позволяет избежать мерцания экрана без влияния на энергопотребление и продолжительность жизни дисплея. Значение SVM (стробоскопическое мерцание) составляет всего 0,03, что является самым низким в отрасли. 

Экраны серии iQOO Neo 10 сочетают флагманский уровень 8T LTPO и высокую обновления 144 Гц, дополненную интеллектуальным алгоритмом частоты кадров UltraMotion. Этот алгоритм делает касание экрана более плавным и гладким, а также эффективно контролирует энергопотребление. Батарея ёмкостью 6100 мА*ч (в модели Neo 10 Pro до 6500 мА*ч) обеспечивает длительный срок службы, сопоставимый с более крупными батареями в других устройствах.

Серия iQOO Neo 10, которая будет официально представлена 29 ноября, будет позиционироваться как «популяризатор китайских флагманских экранов». С их выпуском iQOO стремится предоставить пользователям возможность испытать флагманский уровень отображения, комфорта и производительности. Фактические данные измерений и результаты тестов уже показывают, что серия Neo 10 значительно опережает отраслевой уровень, что делает эти устройства одними из самых ожидаемых в конце 2024 года.

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