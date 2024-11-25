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СтарыйДед
Серия смартфонов Samsung S25 может быть представлена в двадцатых числах января 2025 года
Скорее всего, презентация состоится 23 января, а новые устройства появятся в продаже через две недели.

В предстоящем 2025 году один из наиболее ожидаемых событий в мире смартфонов будет связан с выпуском серии Samsung Galaxy S25. Эта новая линейка смартфонов, вероятно, привлечёт значительное внимание не только из-за инноваций Samsung в области искусственного интеллекта (AI), но и благодаря ряду других важных обновлений и нововведений.

Согласно последним сообщениям из зарубежных СМИ, серия Samsung Galaxy S25, скорее всего, будет представлена в начале 2025 года. Точная дата мероприятия Galaxy Unpacked 2025 пока не подтверждена, но источники из Южной Кореи указывают на 23 января как вероятную дату проведения этого события. Это соответствует привычному графику выпуска флагманских смартфонов Samsung, которые обычно анонсируются в январе или феврале. Как правило, между анонсом на мероприятии Galaxy Unpacked и официальным стартом продаж проходит более двух недель. Учитывая эту тенденцию, можно ожидать, что новые смартфоны серии S25 появятся в продаже примерно 6 или 7 февраля 2025 года. 

Серия Samsung Galaxy S25 будет включать несколько моделей: Galaxy S25, Galaxy S25+, и флагманскую Galaxy S25 Ultra. Эти смартфоны будут оснащены последними инновациями в области мобильных технологий, включая более производительную аппаратную начинку. В частности, ожидается, что смартфоны будут работать на Snapdragon 8 Extreme Edition от Samsung. Galaxy S25 Ultra сохранит многие фишки предшественника, включая корпус с рамкой из титанового сплава и встроенный стилус S Pen. Стандартная модель Galaxy S25 будет иметь слегка увеличенный дисплей по сравнению с предыдущими моделями, достигая размера 6,36 дюйма. Одним из ключевых нововведений станет усовершенствованная камера. Galaxy S25 Ultra будет обладать основной камерой на 200 МП, ультраширокоугольным объективом 50 МП и двумя телеобъективами 50 МП с 3-кратным и 5-кратным оптическим зумом. Это сделает его одним из лучших камерофонов на рынке. 

Помимо основных моделей, Samsung также планирует выпустить Galaxy S25 Slim, который появится позже, примерно в апреле 2025 года. Этот смартфон будет отличаться тонким корпусом и компактным дизайном, оснащенным 6.7-дюймовым плоским экраном и основной камерой на 200 МП, заимствованной у Galaxy S25 Ultra. Новые смартфоны будут работать на Android 15 и включать продвинутые функции на базе искусственного интеллекта, такие как второе поколение модели AI от Google, Gemini Nano 2.

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