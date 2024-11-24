Революция в ремонте MacBook Pro: Apple теперь предлагает отдельные детали для динамиков.

В служебной записке, распространённой среди магазинов Apple Store и авторизованных поставщиков услуг Apple, компания объявила о значительном изменении в своей политике ремонта для новых моделей MacBook Pro. Теперь, впервые с 2015 года, Apple предлагает динамики в качестве отдельных запасных частей для 14-дюймовых и 16-дюймовых моделей MacBook Pro, оснащённых чипами M4, M4 Pro и M4 Max.

До этого, для всех моделей MacBook Pro, выпущенных с 2016 по 2023 год, ремонт динамиков требовал замены целого комплекта запчастей, который включает в себя не только динамики, но и аккумулятор, а также другие компоненты. Это делало негарантийный ремонт динамиков существенно дороже, чем следовало бы, поскольку клиентам приходилось оплачивать замену ненужных компонентов.

Нововведение Apple сделает ремонт динамиков гораздо более доступным и экономичным. Отдельные запчасти для динамиков будут доступны не только техническим специалистам и авторизованным поставщикам услуг Apple, но и через магазин самообслуживания Apple. Это означает, что пользователи смогут заказать необходимые детали напрямую и провести ремонт с меньшими затратами.

Хотя процедура ремонта динамиков может показаться сложной, Apple уже опубликовала руководства по ремонту для новых моделей MacBook Pro на своём веб-сайте. Ремонт включает использование кевларовой нити, колпачков для установки динамиков и одноразовой крышки аккумулятора. Для среднестатистического клиента, вероятно, будет более предпочтительным доверить этот процесс опытному специалисту, чтобы убедиться, что всё сделано правильно.

Получается, что те, кто решит провести ремонт самостоятельно или через авторизованного поставщика, должны будут заплатить гораздо меньше, чем раньше.