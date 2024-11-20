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СтарыйДед
Опубликованные рендеры новых бюджетных смартфонов Moto G05 и G15 показывают схожий дизайн
Единственным отличием может стать то, что Moto G05 будет использовать уникальный оранжевый дизайн.

Недавно иностранные СМИ обнародовали детали о двух новых бюджетных смартфонах Motorola - Moto G05 и Moto G15, которые скоро появятся на рынке. Хотя внешний дизайн этих устройств не выделяется особой оригинальностью, они действительно похожи друг на друга, различие только в цветовых схемах.

Moro G05

Moto G05 и Moto G15 выглядят как близнецы, но с различными цветовыми вариантами. Одной из заметных особенностей Moto G05 является уникальная оранжевая цветовая схема, которая может стать её отличительной чертой.

Moto G15 будет доступен в версиях с 4 ГБ и 8 ГБ оперативной памяти, а также с 256 ГБ встроенной памяти. А Moto G05 оснащён 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Также известно, что Moto G15 будет обладать восьмиядерным процессором с двумя ядрами производительности, работающими на частоте 2.0 ГГц, и шестью ядрами эффективности, работающими на частоте 1.7 ГГц, а также графическим процессором Mali-G52 MC2.

Moto G15

Также оба смартфона будут оснащены рядом других интересных характеристик. Оба устройства будут обладать основной задней камерой с разрешением 50 Мп. Данные смартфоны будут работать под управлением Android 15, что обеспечит им современный и безопасный пользовательский интерфейс.

Согласно отчётам, оба смартфона должны быть официально выпущены в Европе в ноябре этого года. Ожидаемые цены на Moto G05 начинаются от 140 евро за версию с 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Moto G15 будет примерно стоить 200 евро за версию с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти.

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