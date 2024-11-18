Названы некоторые глобальные изменения в новом iPhone SE.

Слухи о новом iPhone SE 4 распространяются уже давно, и, если верить утечкам, весна следующего года наконец-то принесёт долгожданное обновление этой популярной линейки. Три года ожидания – срок немалый, и, судя по всему, Apple готовит действительно серьёзный апгрейд, который может стать самым значительным за всю историю iPhone SE.

Основное изменение, которое сразу бросается в глаза, – это дизайн. IPhone SE 4, по предварительным данным, получит дизайн, идентичный iPhone 14, с прямыми краями и уменьшенной "чёлкой". Это кардинальное отличие от предыдущих моделей SE, которые упорно держались за дизайн, унаследованный от iPhone 8. Такой переход делает смартфон визуально современнее и привлекательнее. Но дизайн – это лишь верхушка айсберга. Серьёзные изменения коснутся и экрана. Вместо привычного 4.7-дюймового LCD-дисплея будет увеличенный 6.1-дюймовый OLED-экран с разрешением 2532 x 1170 пикселей и впечатляющей максимальной яркостью до 1200 нит. Технология LTPS OLED гарантирует насыщенные цвета и отличную контрастность, а высокая яркость обеспечит комфортный просмотр даже под прямыми солнечными лучами. Но несмотря на улучшения, частота обновления, скорее всего, останется на уровне 60 Гц, что типично для моделей Apple, не относящихся к флагманским.

Под корпусом у iPhone SE 4, как ожидается, будет процессор Apple A16 Bionic, тот же, что и в iPhone 14. Это обеспечит необходимую производительность и плавность работы даже при самых высоких нагрузках. Однако существует вероятность, что если релиз смартфона задержится до 2026 года, его оснастят ещё более продвинутым чипом A18. В паре с предполагаемыми 6 ГБ оперативной памяти смартфон будет справляться с любыми задачами с лёгкостью. Внутренняя память будет предлагаться в вариантах 128, 256 и 512 ГБ. Одно из самых ожидаемых улучшений – это камера. IPhone SE 4, по слухам, получит основную камеру на 48 Мп, что является огромным скачком по сравнению с 12 Мп сенсором в iPhone SE 3. Это сулит значительное улучшение качества фотографий и видеосъёмки. Фронтальная камера также получит апгрейд до 12 Мп, в отличие от 7 Мп в предыдущей модели.