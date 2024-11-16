Vivo S20 получил 1221 баллов в одноядерном тесте и 3400 баллов в многоядерном тесте.

В конце месяца компания Vivo готовится к выходу на рынок двух новых смартфонов среднего класса – Vivo S20 и его "старшего брата", Vivo S20 Pro. Модели призваны не просто продолжить успех флагманской серии X200, но и предложить пользователям мощные и функциональные устройства по более привлекательной цене. Уже сейчас доступна информация, позволяющая составить достаточно полное представление о данной линейки.

Благодаря тестам на платформе Geekbench, уже известно о некоторых ключевых характеристиках Vivo S20 (модель V2429A). Устройство демонстрирует неплохие результаты: 1221 балл в одноядерном и 3400 баллов в многоядерном тестах. Также данное тестирование подтверждает наличие чипсета Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3. Его архитектура включает в себя одно производительное ядро с частотой 2,63 ГГц, три средних ядра на 2,40 ГГц и четыре энергоэффективных ядра на 1,8 ГГц. Оперативная память, согласно утечкам из баз данных сертификации 3C и TENAA, будет предлагаться в нескольких вариантах: 8 ГБ, 12 ГБ и даже 16 ГБ. Встроенная память также будет варьироваться от 128 ГБ до 1 ТБ. Работать смартфон будет под управлением новейшей операционной системы Android 15, обеспечивая доступ к последним функциям и обновлениям безопасности.

Vivo S20 порадует пользователей 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5K. Система камер смартфона представляет из себя: 50 Мп основной датчик на задней панели, дополненный 8 Мп вспомогательным сенсором и фронтальную камеру с разрешением 50 Мп. Ёмкость аккумулятора – 6365 мА*ч (маркетинговое обозначение, вероятно, будет 6500 мА*ч) – обеспечит длительное время автономной работы. Быстрая проводная зарядка мощностью 90 Вт позволит быстро восполнить заряд батареи, хотя, к сожалению, беспроводная зарядка отсутствует. Для дополнительной безопасности Vivo S20 оснащён встроенным в экран сканером отпечатков пальцев.

О Vivo S20 Pro пока известно меньше. Однако, исходя из названия, можно ожидать более мощный процессор (возможно, Snapdragon 8 Gen 2 или даже более новый чипсет), улучшенную систему камер (возможно, с перископическим телеобъективом для оптического зума), более высокое разрешение экрана и, вероятно, поддержку беспроводной зарядки. Также вполне вероятно увеличение объёма оперативной и встроенной памяти. Более детальная информация появится ближе к дате официального анонса.