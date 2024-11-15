Также он поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 90 Вт.

Недавно появившаяся информация о новых смартфонах от Xiaomi позволяет сделать несколько важных выводов о будущем устройстве Redmi Turbo 4. Инсайдер Digital Chat Station поделился характеристиками устройства, но не уточнил названия. Но судя по комментариям и ранее опубликованной информации, это как раз Redmi Turbo 4. Как ожидается, он будет оснащён плоским экраном с разрешением 1,5K. Одним из наиболее значительных аспектов нового смартфона является чипсет MediaTek Dimensity 8400. Данный чипсет, позиционируемый как среднего класса, использует полноъядерную архитектуру Cortex-A725 с максимальной частотой до 3 ГГц. Более того, он интегрирует тот же графический процессор, что и Dimensity 9400, что делает его конкурентоспособным с чипсетом Snapdragon 8 Gen 2 по производительности.

Устройство будет оснащено большим аккумулятором ёмкостью 6500 мА*ч. Кроме того, Redmi Turbo 4 поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 90 Вт, что позволит быстро восстановить заряд батареи. Ожидается, что Redmi Turbo 4 будет работать под управлением новейшей версии Thermal OS 2, которая обеспечит более стабильную и плавную работу системы. Процессор Dimensity 8400 должен принести значительные улучшения в производительности по сравнению с предшественником, а также оптимизировать обработку изображений.