Samsung Display начала применять серебряные травители ENF на производственных линиях OLED.

Недавно корейские СМИ сообщили о значительном достижении компании Samsung Display в области локализации серебряных травителей, ключевого материала для производства OLED-дисплеев малого и среднего размера. Это достижение знаменует серьезные изменения в будущей цепочке поставок, которая на протяжении 17 лет была монополизирована японской компанией Toyu Fine Chemicals, принадлежащей Sumitomo Chemical.

Toyu Fine Chemicals с 2007 года была единственным поставщиком средств для травления серебра для Samsung Display. Однако, с началом третьего квартала этого года, Samsung Display начала применять серебряные травители от корейской компании ENF Technology на своих производственных линиях OLED. Это сотрудничество компаний в Южной Корее направлено на диверсификацию цепочки поставок и снижение зависимости от иностранных поставщиков. Серебряные травители являются критически важными химическими веществами в процессе производства OLED-панелей. Они используются для утончения серебряных плёнок, которые действуют как отражатели света. Качество и эффективность этих травителей напрямую влияют на производительность и производительность OLED-панелей. Разработка и поставка этих материалов компанией ENF Technology подчёркивает сложность и значимость достижений в этой области.

Хотя Samsung Display начала использовать серебряные травители от ENF Technology, это не означает полную замену продукции Toyu Fine Chemical. Вместо этого, компания применила новый материал отдельно на одном из своих заводов. Этот стратегический подход позволяет диверсифицировать цепочку поставок, сохраняя при этом качество и производительность OLED-панелей. Локализация серебряных травителей является важной вехой для внутренней экосистемы материалов для дисплеев в Южной Корее. Это достижение демонстрирует способность корейских компаний, таких как ENF Technology, разрабатывать и поставлять высококачественные материалы, необходимые для современных технологий. Это также укрепляет позиции Южной Кореи как одного из лидеров в индустрии дисплеев.