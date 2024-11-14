Важным изменением в этом обновлении является сокращение количества предустановленных профилей в технологии DLSS с исходных четырёх (A, B, C, D) до двух (E и F), с целью дальнейшей оптимизации взаимодействия с пользователем.

Компания NVIDIA выпустила новое обновление драйвера графического процессора — GeForce 566.14, которое привнесло несколько значительных изменений и улучшений, особенно для тех, кто ожидает высокую производительность в современных играх и приложениях. Одним из ключевых изменений в этом обновлении является оптимизация технологии Deep Learning Super Sampling (DLSS). NVIDIA сократила количество предустановленных профилей в DLSS с четырёх (A, B, C, D) до двух (E и F). Эта корректировка направлена на упрощение взаимодействия с пользователем и удаление избыточных параметров. Хотя это может ограничить возможности тонкой настройки для некоторых профессиональных пользователей, оно не окажет значительного негативного влияния на общую производительность DLSS. Благодаря этому изменению, NVIDIA удалось уменьшить размер связанных DLL-файлов почти вдвое, что улучшает общую эффективность и скорость работы системы.

Драйвер GeForce 566.14 также включает оптимизации для нескольких высоко ожидаемых игр, таких как S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl и Microsoft Flight Simulator 2024. Эти оптимизации обеспечивают лучший игровой опыт, особенно для тех, кто использует технологию DLSS 3, которая теперь стала ещё более эффективной и пользовательской. Новое обновление драйвера также исправляет несколько известных ошибок. Например, были устранены проблемы с отображением пользовательских разрешений DSR/DLDSR в некоторых играх, а также исправлена ошибка, которая препятствовала использованию фильтров GeForce Experience Freestyle в Call of Duty MWIII.

Кроме того, драйвер решает проблемы с высоким потреблением CPU в приложениях Bluestacks и Corsair iCUE, а также исправляет ошибку, связанную с созданием кэш-файлов даже при отключённой настройке кэша шейдеров. Обновление включает в себя улучшения в PhysX System Software, которые обеспечивают более реалистичные физические симуляции в поддерживаемых приложениях. GeForce Experience также получила обновление, которое сделало интерфейс более пользовательским и улучшило интеграцию с функциями оптимизации игр. CUDA 12.7 включает улучшения для параллельных вычислительных задач, что особенно полезно для разработчиков, работающих над высокопроизводительными вычислениями и проектами ИИ.