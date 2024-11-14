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СтарыйДед
Смартфон Vivo S20 Pro будет иметь четыре 50-мегапиксельных сенсора и аккумулятор 5500 мАч
Он оснащён 6,67-дюймовым OLED-экраном с разрешением экрана 2800×1260 пикселей.

14 ноября известный инсайдер Digital Chat Station опубликовал подробные параметры модели среднего и высокого класса, которые вероятно относятся к смартфону Vivo S20 Pro от компании Vivo. Эта новая серия, как ожидается, будет выпущена в этом году. Как упоминалось ранее, Vivo S20 Pro позиционируется как модель среднего и высокого класса, ориентированная в первую очередь на съëмку, но также имеющая неплохие характеристики с точки зрения производительности и времени автономной работы. Следуя традициям предыдущих моделей серии vivo S, vivo S20 Pro, вероятно, будет ориентирован на пользователей женского пола, с особенным акцентом на изысканном качестве изготовления, хотя экономическая эффективность не будет основным приоритетом.

Телефон vivo S20 Pro будет оснащён 6,67-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2800×1260 пикселей, достигающим 1,5K, и поддерживающим технологию LTPS. Экран будет иметь изогнутую поверхность со всех сторон одинаковой глубины, что добавит устройству современный и стильный вид. Система камер в vivo S20 обладает 50-мегапиксельным передним объективом и тройной задней камерой, включая 50-мегапиксельную основную камеру с датчиком Sony IMX921, 50-мегапиксельный перископный датчик Sony IMX882 и телеобъектив с 50-мегапиксельным сенсором. Эта конфигурация обеспечит высокое качество фотографий и видео.

Говоря о "сердце" смартфона, то он будет оснащён флагманским чипом MediaTek предыдущего поколения Dimensity 9300+ встроенный аккумулятор Blue Ocean ёмкости 5500 мА*ч поддерживает проводную зарядку мощностью 90 Вт. Хотя беспроводная зарядка, вероятно, не будет поддерживаться, это компенсируется быстрой проводной зарядкой. Устройство также будет оснащено оптической разблокировкой по отпечатку пальца, что обеспечит дополнительный уровень безопасности и удобства для пользователей.

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