Металлическая средняя рамка, телеобъектив с перископом, беспроводная зарядка, пыле- и водонепроницаемость IP68/69 и многое другое.

В последнее время индустрия смартфонов переживает значительные изменения, особенно в сегменте среднего класса. По данным известного инсайдера Digital Chat Station, крупные производители смартфонов планируют перенести многие флагманские конфигурации на телефоны среднего класса, что существенно повысит их конкурентоспособность и объëм поставок.

Новые модели среднего класса, судя по утечкам, будут оснащены целым рядом продвинутых характеристик, которые ранее были исключительно достоянием флагманских моделей. Многие новые модели получат ультра-узкие экраны с высоким разрешением, возможно, даже выше FHD+[3]. Использование металлических рамок и других высококачественных материалов для корпуса будет более распространённым. Также они получат телеобъектив с перископом, который ранее был доступен только в флагманских моделях, а теперь будет установлен и в смартфонах среднего класса. Кроме того, беспроводная зарядка и повышенная защита от пыли и воды станут стандартными для многих новых моделей. И самое интересное, выпуск чипсетов MediaTek Dimensity 9400 и Qualcomm Snapdragon 8 Elite открыл новую эру в производстве смартфонов, и они будут использоваться не только в флагманах, но и в моделях среднего класса.

В последние месяцы появился целый ряд новых серий смартфонов от ведущих производителей. В октябре были представлены серии Vivo X200, Oppo Find X8, Huawei nova 13, Xiaomi 15, OnePlus 13, iQOO 13 и Honor Magic 7. В ноябре к этому списку добавились серии игровых телефонов Realme GT7 Pro, Samsung W25 и Red Magic 10 Pro. По неполным статистическим данным, в ближайшее время ожидается выпуск ещё большего количества новых моделей. Среди них: Redmi K80, OnePlus Ace 5, Nubia z70, Redmi Turbo 4, OPPO Reno 13, Vivo S20, iQOO Neo 10, ну и Realme GT Neo 7. Кроме того, в начале следующего года ожидается выход сверхбольших моделей от крупных производителей, таких как vivo X200 Ultra, OPPO Find X8 Ultra, Xiaomi 15 Ultra и Honor Magic 7 Ultimate Edition. Некоторые из этих моделей могут появиться на рынке даже в конце текущего года.