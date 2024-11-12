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СтарыйДед
OPPO закупит большое количество Samsung JN5 для использования в широкоугольных и телеобъективах
Возможно, он будет использоваться в OPPO Reno 13 и OPPO Reno 13 Pro.

В последнее время в мире смартфонов наблюдается значительный прогресс в области фотографии, и одна из ключевых новостей связана с использованием инновационных датчиков камер. Недавно известный инсайдер Digital Chat Station опубликовал статью, в которой говорится о том, что серия OPPO активно закупает датчики изображения ISOCELL JN5 от Samsung, которые будут использоваться в различных моделях новых смартфонов. ISOCELL JN5 — это 50-мегапиксельный мобильный датчик изображения, разработанный Samsung. Этот датчик поддерживает ряд технологий, включая 2-кратный встроенный зум. Размер датчика составляет 1/2,75 дюйма, а размер пикселя — 0,64 микрона. Благодаря этим характеристикам, ISOCELL JN5 может обеспечивать высококачественные изображения и видео с разрешением до 4K 60P.

OPPO планирует широко использовать датчики ISOCELL JN5 в своих будущих моделях, таких как OPPO Reno 13 и OPPO Reno 13 Pro, которые ожидается выпустить в 2024 году. Эти датчики будут применены не только в фронтальных камерах, но и в широкоугольных, сверхширокоугольных камерах и телеобъективах. Телеобъектив, оснащённый этим датчиком, может работать в вертикальном положении и в перископе, с фокусным расстоянием перископа, превышающим более чем в 3 раза фокусное расстояние высококлассных моделей. Это обеспечит чёткое и яркое изображение с 6-кратным зумом при использовании с 3-кратным модулем телеобъектива. 

Помимо OPPO, другие производители также готовятся к выпуску новых моделей с продвинутыми системами камер. Например, OnePlus планирует выпустить OnePlus Ace 5 и OnePlus Ace 5 Pro в этом месяце. Эти модели будут оснащены мощными процессорами, такими как Snapdragon 8 Gen 3 и Dimensity 8350. Ёмкость аккумулятора будет существенно улучшена, достигая до 6500 мА*ч. Кроме того, серия OnePlus Ace 5 отказалась от изогнутого дизайна экрана предыдущего поколения и теперь оснащена прямым OLED-экраном BOE Pure.

#samsung #oppo #камера #isocell #камера смартфона #камера-таблетка
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Опубликовано изображение неизвестного Android-смартфона с дизайном похожим на iPhone 16
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