Инсайдер представил реальные фотографии смартфона.

Инсайдер @fixfocusdigital впервые показал настоящие фотографии смартфона Red Magic 10 Pro + уточнив, что Red Magic будет обладать плоским экраном. Серия Red Magic 10 Pro будет доступна в нескольких цветовых вариантах, включая Dark Knight, Day Warrior, Deuterium Front Transparent Dark Night и Deuterium Front Transparent Silver Wing. Эти модели отличаются прозрачным дизайном задней панели, которая позволяет увидеть внутреннюю структуру устройства, но и придаёт ему уникальное технологическое ощущение.

Red Magic 10 Pro+ оснащён экраном Wukong. Он имеет сверхвысокое соотношение экрана к корпусу 95,3%, самую узкую тёмную рамку 1,25 мм и толщину стенки самой узкой границы 0,7 мм. Экран поддерживает частоту обновления 144 Гц и имеет сверхвысокую пиковую яркость 2000 нит. Данная модель будет оснащена процессором Qualcomm Snapdragon 8 Extreme Edition, который обеспечивает значительное улучшение производительности. AI-перформанс увеличился на 98%, графика Adreno GPU стала быстрее на 25%, а производительность Kryo CPU возросла более чем на 30%. Кроме того, энергопотребление снижено на более чем 20%.

Red Magic 10 Pro+ будет обладать быстрой зарядкой на 120 Вт. Она сможет зарядить смартфон от 0 до 50% за 15 минут и до 100% за 45 минут. Кроме того, по данным AnTuTu, Red Magic 10 Pro+ показал впечатляющие результаты: общий балл достиг 3,116,126 баллов, оценка MEM — 671,144 балла, а оценка UX — 483,081 баллов. Эти данные указывают на то, что устройство, скорее всего, будет оснащено комбинацией памяти объемом 24 ГБ + 1 ТБ.