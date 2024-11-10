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СтарыйДед
Смартфоны Xiaomi Mi 15 5G и некий Redmi 4G появились на международной платформе сертификации
Они поддерживают функции подключения Bluetooth, Wi-Fi и NFC, а также это намекает на скорый международный выпуск.

Недавно глобальная версия смартфона Xiaomi 15 и новая модель Redmi были замечены на сингапурской платформе сертификации IMDA, что указывает на их скорый выход на международный рынок. Глобальная версия Xiaomi Mi 15, обозначенная номером модели «24129PN74G», классифицируется в базе данных IMDA как маломощный 5G-смартфон, поддерживающий подключения Bluetooth, Wi-Fi и NFC. Эта модель уже появлялась ранее на платформе сертификации EEC. Сертификация IMDA только подтверждает планы выпуска Xiaomi Mi 15 Global Edition. Помимо Xiaomi Mi 15 Global Edition, сертификацию IMDA также прошёл смартфон Redmi с номером модели «24117RN76O». Это устройство Redmi также поддерживает подключения Bluetooth, Wi-Fi и NFC, и, как полагают, представляет собой 4G версию Redmi Note 14, выпущенную в сентябре 2024 года. Ранее эта модель прошла индонезийскую сертификацию TKDN и европейскую сертификацию EEC, что подтверждает её готовность для международного рынка.

С официальным выпуском серии Xiaomi Mi 15 в Китае были раскрыты её полные технические характеристики. Xiaomi Mi 15 продолжает традиции флагманских смартфонов, оснащённых новейшим чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4. Кроме того, он обладает 6,36-дюймовым плоским AMOLED дисплеем с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. Экран поддерживает HDR и Dolby Vision, а его максимальная яркость достигает 3200 нит. Камера Xiaomi Mi 15 включает в себя тройной модуль: 50-мегапиксельный основной сенсор OV50H, 50-мегапиксельный ультраширокоугольный и 50-мегапиксельный телевик с 3,2-кратным оптическим зумом. Камеры оснащены оптикой Leica, что обеспечивает высокое качество фотографий и видео. Смартфон также имеет 32-мегапиксельную фронтальную камеру, поддерживающую запись видео в 4K разрешении. 

Xiaomi Mi 15 оснащён аккумулятором ёмкостью 5500 мА*ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 90 Вт и 50 Вт безпроводной. Смартфон имеет сертификацию IP68, что означает его устойчивость к пыли и погружению в воду до 1,5 метров в течение 30 минут. Официальная дата запуска и цена глобальной версии Xiaomi Mi 15 и нового телефона Redmi ещё не объявлены. 

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