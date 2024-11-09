Помимо функций здоровья и фитнеса, смарт-кольца itel также могут предлагать подборку расслабляющей музыки, которая поможет заснуть.

Бренд Itel, который является частью компании Transsion Holdings, продолжает расширять свой спектр продуктов, переходя от смартфонов к новым инновационным устройствам. В 2023 году Transsion уже сумела закрепиться в пятерке крупнейших поставщиков смартфонов, реализовав 22,7 миллиона устройств, что на 22% превышает показатели 2022 года. Вступая в 2024 год, компания демонстрирует впечатляющий годовой рост на 84,9%, став самым быстрорастущим производителем в индустрии.

Следуя этой успешной тенденции, Itel начала разработку своего первого смарт-кольца. Информация об этом новом устройстве появилась на веб-сайте Indonesian Telecom SDPPI, а соответствующее приложение уже доступно в магазине Play Store. Хотя конкретные функции смарт-кольца ещё не полностью раскрыты, его появление в Play Store даёт представление о том, чего можно ожидать.

Смарт-кольцо Itel будет совместимо с системами Android и, как ожидается, будет включать ряд функций для здоровья и фитнеса. Одной из ключевых функций будет «Body Recovery Score», которая оценивает готовность пользователя к физической активности на основе данных о потреблении калорий и времени сна. Кроме того, кольцо сможет отслеживать показатели физической подготовки, такие как количество шагов, пройденное расстояние, потребление калорий и время сна, а также предлагать различные режимы активности.

Помимо функций здоровья и фитнеса, смарт-кольцо Itel может предложить подборку расслабляющей музыки, помогающей пользователям заснуть. В будущем, если обновления позволят управлять воспроизведением музыки с кольца, это сделает использование устройства ещё более удобным для пользователей. Этот шаг в направлении разработки смарт-кольца демонстрирует стремление Itel расширить свой продуктовый ряд и удовлетворить растущий спрос на носимые устройства, которые сочетают функции здоровья, фитнеса и удобства в одном компактном устройстве.