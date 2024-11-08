Переход к закруглённым углам, напоминающим дизайн Galaxy S21 Ultra, направлен на повышение удобства.

Samsung, по всем видимостям, готовится к значительным изменениям в дизайне своего флагманского смартфона Galaxy S25 Ultra. Новые рендеры и утечки предоставляют детальный взгляд на эти изменения, которые отходят от традиционного дизайна предыдущих моделей Ultra.

Одним из наиболее заметных изменений является переход к более округлым углам. Это решение отличается от острых краёв, которые были характерны для предыдущих моделей Galaxy S Ultra, и вместо этого теперь дизайн напоминает Galaxy Note 7 2016 года. На новых рендерах Galaxy S25 Ultra видны сразу четыре основных цветовых варианта: титаново-чëрный, титаново-синий, титаново-серый и титаново-серебристый. Также более округлые углы должны сделать устройство более удобным для держания в руке, что было одним из основных пожеланий пользователей предыдущих моделей. Кроме того, дизайн камеры также претерпит изменения. Новый модуль камер, судя по утечкам, будет включать более крупные сенсоры, в том числе основной 1-дюймовый 200 МП сенсор ISOCELL и 50 МП сенсор ISOCELL JN3 с пикселями размером 0,7 мкм. Эти изменения должны повысить качество фотографий, особенно в условиях низкой освещëнности.

Размеры Galaxy S25 Ultra немного отличаются от его предшественника, Galaxy S24 Ultra. Новый смартфон будет чуть тоньше, с размерами 6,41 x 3,05 x 0,32 дюйма, по сравнению с 6,40 x 3,11 x 0,34 дюйма у S24 Ultra. Устройство также показало впечатляющие результаты в тестах бенчмарков Geekbench, с одноядерным баллом 3148 и многоядерным баллом 10236, что указывает на значительное улучшение производительности по сравнению с предыдущей моделью. Это, вероятно, связано с использованием нового процессора Snapdragon 8 Gen 4. Ожидается, что официальное объявление о выпуске устройства состоится в начале 2025 года, возможно, во время CES 2025 в январе.



