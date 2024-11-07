Также опубликованы рендеры, показывающие выступающий круглый модуль камер Huawei Mate 70.

Серия смартфонов Huawei Mate 70 должна быть запущена в конце ноября 2024 года, и недавние утечки предоставили ценную информацию о характеристиках и дизайне новых устройств. По информации от инсайдеров, презентация серии Mate 70 состоится 19 ноября 2024 года, и она будет включать несколько моделей, включая Mate 70, Mate 70 Pro, Mate 70 Pro+, Mate 70 RS Ultimate, а также складной Mate X6.

Одной из ключевых особенностей стандартного Mate 70 станет его камера. Ожидается, что он сохранит некоторые элементы системы камер от предшественника, но при этом значительно их обновит. Главной особенностью будет большой 50-мегапиксельный 1/1,5-дюймовый сенсор с переменной апертурой. Он отличается способностью контролировать количество света, попадающего на датчик, что обеспечивает более творческий контроль над размытием и общим качеством изображения. Кроме того, камера, вероятно, будет включать 12-мегапиксельный перископический телеобъектив с 5-кратным оптическим зумом, составляя систему с тремя объективами. Что касается дисплея, стандартный Mate 70, по всей видимости, перейдёт от изогнутых краев к более традиционному плоскому 6,69-дюймовому экрану. Это изменение может сопровождаться боковым сканером отпечатков пальцев. Дизайн нового смартфона, судя по рендерам, может черпать вдохновение в дизайне Mate 50, с централизованным круглым выступающим модулем камер, хотя эта информация ещё не подтверждена официально.

Помимо характеристик дисплея и камеры, серия Mate 70, вероятно, получит поддержку беспроводной зарядки и защиту от пыли и воды. Однако, детали относительно 3D-распознавания лиц остаются неопределёнными. Есть предположения, что эта функция может быть сохранена только для более дорогих моделей, подобно предыдущей стратегии Huawei.