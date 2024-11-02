Даты производства бракованных устройств — с 10 апреля 2023 г. по 28 апреля 2024 г.

Вчера Apple объявила о специальном плане обслуживания для решения проблем с задней камерой на некоторых моделях iPhone 14 Plus. Эта инициaтива направлена на устранение неполадок, которые могут возникнуть у небольшого количества устройств, произведённых в определённый период.

На некоторых iPhone 14 Plus, выпущенных между 10 апреля 2023 года и 28 апреля 2024 года, может наблюдаться проблема с отображением предварительного просмотра на задней камере. Это означает, что пользователь может не видеть изображение на экране камеры, что существенно затрудняет использование фотографических функций устройства. Чтобы решить эту проблему, Apple запустила глобальную программу обслуживания, которая позволяет владельцам соответствующих устройств получить бесплатный ремонт. План обслуживания действует в течение трёх лет с даты первой розничной продажи устройства, но не продлевает стандартную гарантию на iPhone 14 Plus.

Пользователи могут проверить, соответствует ли их устройство условиям этого плана, используя инструмент запроса серийного номера на официальном сайте Apple. Если устройство соответствует критериям, компания Apple или авторизованный поставщик услуг Apple предоставят бесплатные услуги по ремонту. Перед ремонтом необходимо убедиться, что на устройстве нет других повреждений, которые могли бы повлиять на процесс ремонта. Например, если заднее стекло устройства треснуло, эту проблему необходимо решить до начала ремонта задней камеры. В некоторых случаях могут потребоваться дополнительные расходы на ремонт этих повреждений.

Если пользователь уже заплатил за ремонт задней камеры на своём iPhone 14 Plus и считает, что эта проблема подпадает под условия плана обслуживания, он может обратиться в Apple, чтобы узнать о возможности возврата средств. Эта инициатива демонстрирует приверженность Apple к обеспечению качества и удовлетворения потребностей своих клиентов, гарантируя, что проблемы с устройствами будут решены.