Realme поторопились и нанесли на коробки смартфонов неверное название чипсета.

На прошлой неделе Qualcomm анонсировала свой новый флагманский процессор для смартфонов высшего класса, который был представлен под названием Snapdragon 8 Elite. Это изменение в системе наименований компании вызвало некоторую путаницу среди производителей смартфонов, поскольку многие ожидали, что новая модель будет называться Snapdragon 8 Gen 4, следуя за прошлогодним Snapdragon 8 Gen 3.

Одним из таких примеров стала компания Realme, которая отправила смартфон GT 7 Pro рецензентам с коробками, на которых указан процессор «Snapdragon 8 Gen 4» вместо ожидаемого Snapdragon 8 Elite. Представитель Realme объяснил, что подтверждение названия Snapdragon 8 Elite от Qualcomm пришло очень поздно, примерно за несколько дней до проведения Snapdragon Summit. В результате у производителя не было времени изменить название чипсета на коробках, которые были отправлены рецензентам. Однако, как отметила Realme, название было изменено на коробках массового производства. Есть также вероятность, что Realme поспешила с выпуском GT 7 Pro и его первых коробок, чтобы быть первой компанией, которая представит телефон на базе нового процессора. Realme заявила, что GT 7 Pro станет первым широкодоступным телефоном на базе Snapdragon 8 Elite и будет выпущен в Европе. Такое изменение названия и желание побыстрее выпустить телефон объясняют, почему на некоторых коробках присутствует брендинг «Snapdragon 8 Gen 4».

Realme GT 7 Pro планируется выпустить в Китае 4 ноября, а более широкий запуск состоится позже в этом месяце. Уже подтверждено, что телефон будет оснащён дисплеем производства Samsung с максимальной глобальной яркостью 2000 нит, а также тройной задней камерой с разрешением 50 Мп + 50 Мп + 8 Мп и аккумулятором ёмкостью 6500 мА*ч с поддержкой зарядки 120 Вт.