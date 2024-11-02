Данный смартфон может лишиться двойной телефотокамеры, а также получить батарею меньшей ёмкости.

Под конец 2024 года на рынок вышли несколько ожидаемых флагманских смартфонов от ведущих производителей, включая Xiaomi 15, Xiaomi 15 Pro, Vivo X200 Pro и Oppo Find X8 Pro. Xiaomi традиционно сохраняет компактность в своих базовых моделях, что делает их привлекательными для тех, кто предпочитает более портативные устройства. Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro продолжают эту тенденцию, предлагая мощные характеристики в удобном форм-факторе. Vivo также представила свою модель Mini, что указывает на их стремление удовлетворить потребность в компактных флагманских устройствах.

А вот Oppo Find X8 Pro, хотя и оснащён флагманскими характеристиками, может не понравиться тем, кто предпочитает телефоны меньшего размера. Стандартный Find X8 оснащён 6,59-дюймовым дисплеем и мощным аккумулятором ёмкостью 5630 мА*ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 80 Вт и беспроводной зарядки мощностью 50 Вт. Однако, отсутствие компактной версии в текущей линейке может быть недостатком для некоторых пользователей. Согласно последним слухам от надёжного инсайдера Digital Chat Station, Oppo может выпустить более компактное устройство серии Find X8 вместе с Find X8 Ultra весной 2025 года. Этот слух подтверждается предыдущими намёками от Smart Pikachu. Предполагаемый Find X8 mini, вероятно, будет оснащён немного меньшей батареей, но все равно воспользуется усовершенствованной обработкой изображений от Oppo и улучшениями камеры на базе искусственного интеллекта.

Oppo известна своими изменениями в стратегии выпуска серии Find X. Например, серии Find X2 и X3 имели по четыре модели, в то время как линейка Find X5 была сокращена до трёх. А серии Find X6 и X7 вообще получили только по две модели, представив первую модель Ultra в январе 2024 года. Интересно, что линейка Find X7 не имела вариант Pro, который, вероятно, возвращается с новой серией Find X8.