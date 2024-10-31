При этом их показатели плотности энергии возрастут на 40%.

Мировые лидеры в производстве аккумуляторов, такие как Toyota, Nissan, и Samsung SDI, активно вовлечены в разработку и пробное производство полностью твердотельных аккумуляторов в области электромобилей и портативной электроники.

Твердотельные батареи отличаются несколькими ключевыми преимуществами. Они значительно повышают безопасность аккумуляторов, благодаря отсутствию жидкого электролита, который часто является причиной возгораний и взрывов в традиционных литий-ионных батареях. Кроме того, эти батареи демонстрируют более высокую плотность энергии. Например, Samsung SDI планирует начать массовое производство твердотельных аккумуляторов в 2027 году, которые будут иметь плотность энергии около 900 Вт*ч/л, что на 40% превышает показатели современных литий-ионных батарей.

На данный момент твердотельные батареи показывают многообещающие результаты, но они всё ещё сталкиваются с несколькими значительными проблемами. Высокие производственные затраты, сложные процессы производства и отсутствие полной цепочки поставок являются главными препятствиями на пути к массовому производству. В настоящее время, несмотря на достижения в установке полутвердотельных аккумуляторов в электромобилях, цены на эти батареи остаются высокими из-за не отлаженного производственного процесса и небольших масштабов производства.

Ожидается, что с расширением масштабов производства и совершенствованием технологий, общая стоимость твердотельных батарей существенно уменьшится. Прогнозы указывают на то, что к 2035 году цена может упасть ниже 0,06 доллара/Вт*ч для полутвердотельных батарей и примерно до 0,09-0,1 доллара/Вт*ч для полностью твердотельных батарей после их широкого внедрения на рынок. Многие ведущие производители, включая Toyota, Samsung SDI, LGES, SK On, CATL и BYD, активно работают над технологией сульфидных твердотельных аккумуляторов, что должно привести к значительному прогрессу в этой области в ближайшие годы. Компании уже начали поставки образцов твердотельных аккумуляторов ведущим автопроизводителям мира. Hyundai Motor и Toyota также планируют начать производство твердотельных аккумуляторов к 2027-2028 годам. Это указывает на то, что объëм производства может достигнуть уровня ГВт*ч к 2027 году, что будет значительным шагом вперёд к более эффективным и безопасным аккумуляторным технологиям.