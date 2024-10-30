Дизайн тоже хорош. Смартфон имеет тонкий корпус толщиной всего 7,99 мм,

В преддверии выпуска нового флагманского смартфона iQOO 13, известный инсайдер раскрыл ряд характеристик будущего устройства. Стоит начать с того, что iQOO 13 будет оснащён 6,82-дюймовым дисплеем LTPO с высоким разрешением 3168x1440 пикселей и частотой обновления 144 Гц. Этот экран предназначен для минимизации энергопотребления и снижения задержек, обеспечивая плавный и быстрый пользовательский опыт, особенно в играх. Смартфон станет одним из первых устройств, оснащённых новым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite и игровым чипом Q2. Устройство оснащено мощным аккумулятором ёмкостью 6150 мА*ч, изготовленным из третьего поколения силикон-углеродных материалов. Это позволяет увеличить энергоемкость при уменьшении веса и сохранении тонкого и лёгкого корпуса. Смартфон поддерживает быструю зарядку мощностью 100 Вт, а также обычную на 120 Вт.

Кроме того, iQOO 13 обладает тройной камерой на задней панели, включая основной сенсор IMX921 с разрешением 50 Мп и вертикальный телеобъектив. Камера оборудована ореолом RGB-подсветки и обещает стабильную работу под нагрузкой. Устройство также оснащено линейным двигателем 1016H, симметричными двумя динамиками и ультразвуковым 3D-отпечатком пальца. Говоря о дизайне, данный смартфон имеет тонкий корпус толщиной всего 7,99 мм, что делает его одним из самых тонких флагманских смартфонов на рынке. Смартфон также обладает технологией Synaptics Touch для оптимизации сенсорного взаимодействия. Информация о цене на данный момент не разглашается, но учитывая высокие технические характеристики и инновационные технологии, можно ожидать, что цена будет соответствовать статусу флагманского устройства.