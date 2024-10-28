Он также компенсировал Xiaomi экономические потери на общую сумму 150 000 юаней.

Недавно произошёл интересный инцидент, связанный с китайской технологической компанией Xiaomi. Блогер, который ранее распространял клеветнические слухи и ложную информацию о компании, публично извинился перед Xiaomi и компенсировал ей экономические потери в размере 150 000 юаней (около 2 млн.рублей).

Данный пользователь сети, зарегистрированный под ником «Deep Sea 142183002» на одной из онлайн-платформ, признал, что он использовал свою учётную запись для публикации злонамеренных заявлений против Xiaomi и её основателя Лэй Цзюня. Среди распространённых им слухов были утверждения о том, что Xiaomi контролируется иностранным капиталом, а также об умышленном создании конфронтации между Xiaomi и другими китайскими компаниями. Эти слухи оказали значительное негативное влияние на корпоративный имидж Xiaomi, подорвали её репутацию и нанесли ущерб компании. Пользователь сети выразил глубокое сожаление за свои действия и заявил, что чувствует себя виноватым в причинении ущерба компании.

В письме с извинениями он подчеркнул, что его действия были ошибочными и что он желает искупить свою вину. Помимо финансовой компенсации, он пообещал быть более осторожным в своих словах и поступках в будущем, избегать распространения клеветы и слухов, и быть правдивым и прагматичным. Блогер заверил, что не повторит подобную ошибку и надеется на понимание со стороны Xiaomi.