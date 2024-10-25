Это связано с тем, что показатели продаж Vision Pro оказались ниже, чем ожидалось.

Поскольку Apple выпустила в этом году революционный продукт в виде Vision Pro, она ожидала получить соответствующий уровень прибыли. Но показатели продаж этого устройства оказались значительно ниже ожиданий. Недавние сообщения в зарубежных СМИ указывают на то, что Apple может прекратить производство текущей версии Vision Pro уже к концу 2024 года.

Производство Vision Pro было существенно сокращено с начала лета, что свидетельствует о том, что у Apple накоплены достаточные запасы устройства, чтобы удовлетворить спрос пользователей на оставшийся период его жизненного цикла. Источники в цепочке поставок сообщили, что производство компонентов для Vision Pro было приостановлено в некоторых фабриках уже в мае, а склады всё ещё заполнены десятками тысяч не выданных деталей.

Кроме того, Apple приостановила разработку второго поколения Vision Pro как минимум на год, чтобы сосредоточиться на создании более дешёвой версии устройства. Эта новая версия, ожидаемая в 2025 году, будет иметь более доступную цену, примерно на уровне 2,200 долларов, что практически вдвое дешевле текущей цены Vision Pro. Apple уже уведомила своих поставщиков о планах выпустить 4 миллиона единиц этой недорогой версии, что составляет половину первоначального плана производства Vision Pro.

Генеральный директор Apple, Тим Кук, признал, что высокая цена Vision Pro делает его не продуктом для массового рынка. По его словам, это устройство ориентировано на потребителей, которые хотят первыми испытать технологии будущего. Кук выразил надежду, что с течением времени продажи улучшатся с выпуском новых итераций устройства.

Помимо полной остановки производства текущей версии Vision Pro, Apple также рассматривает возможность выпуска инкрементального обновления устройства с ограниченными изменениями в физическом дизайне, например, с обновлением процессора до M5. Это позволит использовать существующие компоненты в цепочке поставок. В целом, слабый спрос на Vision Pro, вызванный высокой ценой и недостатком контента, привел Apple к пересмотру стратегии и сосредоточению на более доступных вариантах, которые, возможно, будут более успешными на рынке.