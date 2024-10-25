Данные наушники разработаны совместно с детской компанией Dynaudio, что также подтверждает их высокое качество.

Наушники Oppo Enco X3 продолжают традиционный дизайн компании, сочетая элегантность и функциональность. Корпус наушников имеет круглую и плоскую форму, что делает их чрезвычайно лёгкими и удобными, независимо от того, носить их в кармане или в руке. Отделка из искусственной кожи добавляет текстуру и ощущение высокого класса, придавая наушникам премиальный вид.

Цветовые варианты Oрро Enco X3 включают кремово-белый и черный цвета. На задней стороне отделения для наушников размещена табличка "CO·CREATED FOR DYNAUDIO", указывающая на совместное развитие этой гарнитуры компаниями Dynaudio и Oрро. Благодаря совместной разработке акустической системы с Dynaudio, наушники оснащены двойным ЦАП и поддерживают протокол сверхчистой передачи данных LHDC 5.0. Наушники поддерживают пять стилей настройки (эквалайзер) и пользовательскую настройку, адаптируемую к различным предпочтениям пользователей.

Используя флагманскую технологию шумоподавления с четырьмя микрофонами, включая три обычных микрофона и микрофон костной проводимости, Oрро Enco X3 могут достигать глубины активного шумоподавления до 50 дБ и ширины шумоподавления до 5500 Гц. Кроме того, наушники были оптимизированы для наиболее распространённых сценариев голосового шума, что почти вдвое улучшило эффект подавления голосового шума. Также данные наушники вводят инновационную технологию Bluetooth Black на сверхдальних расстояниях, известную как Smart Bluetooth. Эта технология обеспечивает соединение Bluetooth на расстоянии до 400 метров с непрерывным соединением, позволяя наслаждаться высококачественным звуком Hi-Res. На данный момент наушники Oрро Enco X3 доступны в двух версиях: с проводной зарядкой и с беспроводной зарядкой. Первоначальная цена составляет 899 юаней (примерно 12 200 рублей) для версии с проводной зарядкой и 949 юаней (примерно 12 900 рублей) для версии с беспроводной зарядкой.