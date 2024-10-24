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СтарыйДед
Samsung выпускает новый чипсет Exynos 1580, который дебютирует в смартфоне Galaxy A56
Samsung Exynos 1580 имеет трëхкластерную архитектуру, поддерживает память LPDDR5 и хранилище UFS 3.1.

Компания Samsung недавно анонсировала свой новый процессор среднего класса, Exynos 1580, который, как ожидается, будет использован в предстоящем смартфоне Galaxy A56. Он представляет собой значительное улучшение по сравнению с его предшественником, Exynos 1480. Этот чипсет построен на более современном 4-нм техпроцессе EUV FinFET, что обеспечивает более высокую энергоэффективность и производительность. Процессорная часть Exynos 1580 включает трëхкластерную архитектуру: одно большое ядро Cortex-A720 с тактовой частотой 2,9 ГГц, три больших ядра Cortex-A720 с тактовой частотой 2,6 ГГц и четыре энергоэффективных ядра Cortex-A520 с тактовой частотой 1,95 ГГц. Эта новая архитектура, основанная на ARMv9, обеспечивает существенное увеличение производительности, особенно в сценариях с многозадачностью и высокими требованиями к производительности.

Графический процессор Exynos 1580 также претерпел значительные изменения. Новый графический процессор основан на архитектуре AMD RDNA 3 и оснащён процессорами двойной рабочей группы (WGP), что обеспечивает улучшение производительности на 37% по сравнению с одним WGP у Exynos 1480. При том же энергопотреблении производительность нового графического процессора Xclipse 540 увеличена на 20%, а также увеличена ёмкость кэша GL2, что должно обеспечить более плавную работу игр и приложений с интенсивным использованием графики. Производительность нейронного процессора (NPU) в Exynos 1580 достигла 14,7 ТОПС, что значительно лучше по сравнению с 4,9 ТОПС у Exynos 1380. Новый NPU оснащён кэшем объëмом 2 МБ, что ожидается, будет иметь более высокую производительность при обработке задач искусственного интеллекта, таких как распознавание изображений и работа с иностранными языками.

Exynos 1580 поддерживает память LPDDR5 и хранилище UFS 3.1, что соответствует предыдущим поколениям устройств. Чипсет поддерживает 5G (как суб-6 ГГц, так и миллиметровые волны), Wi-Fi 6E (802.11ax) и Bluetooth 5.4. Однако, стоит отметить, что он не поддерживает декодирование видео AV1, что может оказать определённое влияние на работу некоторых мультимедийных приложений. Exynos 1580 по-прежнему поддерживает отображение с частотой обновления 144 Гц и разрешением 1080p+, а также конфигурацию с одной камерой до 200 МП (или двойной камерой 32 МП + 32 МП). Новый чип имеет улучшенную обработку изображений по сравнению с предыдущим поколением, что обеспечит лучшие возможности съëмки для пользователей мобильных телефонов среднего класса, особенно в режиме 4K видео со скоростью 60 кадров в секунду. Качество записи видео стало более стабильным и плавным.

#samsung #процессор #exynos #чипсет #samsung exynos #exynos 1580
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Samsung анонсировала процессор Exynos 1580
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