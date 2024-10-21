Самый интересный способ 3D-распознавание лица + одноточечный ультразвуковой отпечаток пальца.

В последнее время блогеры и аналитики активно обсуждают будущие инновации в области биометрической безопасности новых китайских флагманских смартфонов. Одной из наиболее интересных тем стала статья, опубликованная 21 октября, в которой были раскрыты планы по разблокировке новых моделей, ожидаемых во второй половине этого года.

Новые флагманы китайских брендов, таких как Oppo, Vivo, Xiaomi, Huawei и Honor, будут оснащены разнообразными методами биометрической безопасности. Среди них будут следующие варианты:

- 2D-распознавание лица + короткофокусный оптический отпечаток пальца: этот метод предполагает использование камеры для распознавания лица и оптического сканера для отпечатка пальца;

- 2D-распознавание лица + одноточечный ультразвуковой отпечаток пальца: здесь также используется камера для лица, но вместо оптического сканера применяется ультразвуковой сканер отпечатка пальца;

- 3D-распознавание лица + боковой ёмкостный отпечаток пальца: этот метод включает в себя трёхмерное сканирование лица и ёмкостный сканер отпечатка пальца, расположенный на боковой панели устройства;

- 3D-распознавание лица + одноточечный ультразвуковой отпечаток пальца: самый интересный и безопасный из методов, который предполагает трёхмерное сканирование лица и ультразвуковой сканер отпечатка пальца.

Пользователи сети предположили, что каждый из этих методов может соответствовать конкретному бренду. Например, трёхмерное распознавание лица и одноточечный ультразвуковой метод разблокировки отпечатков пальцев, вероятно, будет использоваться в смартфонах Honor. Стандартная версия серии Honor Magic7 может быть обновлена с помощью ультразвукового модуля разблокировки отпечатков пальцев под экраном и запущены с операционной системой MagicOS 9.0, что значительно улучшит плавность работы. В новой модели Vivo X200, выпущенной недавно, стандартная модель использует оптический отпечаток пальца под экраном, в то время как только версия Pro оснащена одноточечным ультразвуковым сканером отпечатков пальцев. По слухам, Xiaomi планирует оснастить всю серию Mi 15 ультразвуковыми сканерами отпечатков пальцев, чтобы обеспечить более удобный и безопасный процесс разблокировки.