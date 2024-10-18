В нём может отсутствовать телеобъектив и поддержка беспроводной зарядки.

В ноябре текущего года компания Redmi, подразделение Xiaomi, планирует выпустить новую серию флагманских смартфонов - Redmi K80. Главными моделями в этой серии будут Redmi K80 и Redmi K80 Pro. Модель K80 Pro, как ожидается, будет оснащена новейшим процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4. Стандартная модель Redmi K80, вероятно, будет использовать текущий флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 3, что всё равно обеспечит отличную производительность для большинства пользователей.

Помимо основных моделей K80 и K80 Pro, ходят слухи о выпуске компактного субфлагманского телефона. По данным известного инсайдера Digital Chat Station, этот телефон будет оснащён 6,3-дюймовым дисплеем и аккумулятором ёмкостью 6000 мА*ч. При этом он сохранит свои компактные размеры. Однако, он может отказаться от телеобъектива и поддержки беспроводной зарядки. Этот смартфон будет позиционироваться как «высокопроизводительный субфлагман», но пока неясно, к какой серии он будет относиться. Возможными вариантами являются серия K или серия Turbo, ориентированная на производительность.

Ожидается, что стоимость серии Redmi K80 будет намного выше по сравнению с предыдущими моделями, особенно для модели Pro, которая получит самое значительное увеличение цены. Релиз серии K80 планируется в ноябре этого года, что совпадет с привычными осенними обновлениями линейки смартфонов от Xiaomi.