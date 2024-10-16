Стали известны характеристики и дизайн коробки Realme GT 7 Pro, который будет представлен в этом месяце,

Realme официально объявила о дебюте своего нового флагманского смартфона, Realme GT 7 Pro, который ожидается в этом месяце. Этот смартфон позиционируется как мощный и инновационный девайс, сочетающий высокую производительность, впечатляющие возможности камеры и ряд других передовых технологий.

Realme GT 7 Pro будет оснащён предстоящим флагманским чипом Qualcomm Snapdragon 8 Elite, изготовленным по передовой 3-нм технологии TSMC. Смартфон также оснащён кастомным дисплеем Samsung с разрешением 1,5K, который поддерживает полное решение DC dimming. Этот дисплей обеспечивает превосходную цветовую производительность и включает передовую технологию ухода за глазами, что значительно повышает визуальный комфорт. Дисплей также имеет микроизогнутый с четырёх сторон дизайн и может достигать пиковой яркости до 2000 нит, что делает его одним из лучших в своём классе.

Realme GT 7 Pro будет обладать квадратным модулем камеры, который включает тройную систему камер. В состав этой системы входят 50-мегапиксельный основной датчик LYT-700 с поддержкой оптической стабилизации изображения (OIS), 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 50-мегапиксельная перископическая телефотокамера, обеспечивающая 3-кратное оптическое увеличение. Кроме того, смартфон будет оснащён мощной кремниевой батареей ёмкостью 6500 мА*ч, которая поддерживает быструю зарядку мощностью 120 Вт. Новейшая технология аккумулятора не только повышает ёмкость, но и снижает общую толщину устройства, делая его более портативным и удобным в использовании по сравнению с предыдущими моделями. Это сочетание производительных компонентов и инновационных технологий делает Realme GT 7 Pro одним из самых перспективных флагманских смартфонов на рынке.

Realme GT 7 Pro будет первым смартфоном Realme, который получит ультразвуковой сканер отпечатков пальцев на экране, что добавляет ещё один уровень безопасности и удобства. Смартфон будет работать на Android 15 и Realme UI 6, оснащённым современным и функциональным пользовательским интерфейсом. Кроме того, ожидается, что смартфон будет иметь корпус с рейтингом IP69, что обеспечивает защиту от пыли и воды.