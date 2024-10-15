При этом новый телефон не будет оснащён металлической средней рамкой.

15 октября Digital Chat Station раскрыл несколько интересных деталей о будущем смартфоне, который, судя по всем признакам, может стать OPPO Reno13 Pro. Данные характеристики и особенности позволяют сделать несколько важных выводов о том, чего можно ожидать от этой новой модели.

Одной из ключевых особенностей нового смартфона станет высокий уровень пыле- и водонепроницаемости. Блогер также упомянул о наличии 50-мегапиксельного вертикального телеобъектива, который будет установлен в новом смартфоне. Такая камера обеспечит высокое качество фотографий и видео, особенно при съёмке на дальнем расстоянии. Также, отвечая на вопросы пользователей, Digital Chat Station сообщил, что новый телефон не будет оснащён металлической средней рамкой. Это решение направлено на сохранение различия между флагманскими моделями и моделями среднего класса.

Ещё одной интересной особенностью станет реализация беспроводной зарядки с использованием магнитной конструкции. Однако, как уточнил блогер, эта функция будет доступна не напрямую в телефоне, а через магнитный защитный чехол. При этом Ли Цзе, представитель OPPO, ранее заявил, что беспроводная зарядка и магнитный дизайн являются неизбежными тенденциями в разработке аксессуаров. Этот открытый и инклюзивный подход, по словам Ли Цзе, приведёт к созданию более комфортных условий для пользователей и обеспечит им больше удовольствия от продуктов OPPO.