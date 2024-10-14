Realme GT 7 Pro будет использовать кастомизированный дисплей Samsung и новый чипсет, которые помогут превзойти конкурентов и предшественников.

Недавние утечки от инсайдера Digital Chat Station пролили свет на несколько ключевых особенностей глобального варианта смартфона Realme GT 7 Pro, который скоро появится на мировом рынке. Одним из наиболее значительных улучшений является использование кастомизированного дисплея от Samsung, который, как сообщается, дороже дисплея BOE, используемого в китайском варианте устройства. Этот дисплей обеспечивает пиковую яркость (HBM) в 2000 нит, что существенно превышает 1600 нит, наблюдаемых в Realme GT5 Pro. Для сравнения, дисплей BOE X2 в предстоящем OnePlus 13 также будет предлагать пиковую яркость в 1600 нит.

HBM является критически важным показателем, особенно при использовании устройства под прямыми солнечными лучами. Это значит, что Realme GT 7 Pro будет значительно лучше видим на солнце. Хотя HBM увеличилась, пиковая яркость, настраиваемая в ручную, осталась на уровне 1000 нит, такой же как у GT 5 Pro.

Также Realme GT 7 Pro будет оснащён ещё не представленным чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 (или Snapdragon 8 Elite). Этот чипсет уже появился на Geekbench, демонстрируя первоклассную производительность. Однако многие эксперты выражают обеспокоенность по поводу энергоэффективности и нагрева нового чипа, поскольку он имеет совершенно другую архитектуру ядра и достигает тактовой частоты 4,32 ГГц.

Помимо мощного чипсета и высококачественного дисплея, Realme GT 7 Pro также будет оснащен другими впечатляющими характеристиками. Среди них:

- Тройная камера с 50-мегапиксельным основным сенсором, 8-мегапиксельным телескопическим объективом и 50-мегапиксельным ультраширокоугольным объективом;

- Большая батарея ёмкостью 6000 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки SuperVOOC до 150 Вт и беспроводной зарядки до 65 Вт;

- Водонепроницаемый корпус с рейтингом IP68/69 и одноточечный ультразвуковой сканер отпечатков пальцев под экраном.