Ранее предполагалось, что серия Xiaomi 15 станет первой, в которой будет представлен данный чип.

Гонка за выпуск первого смартфона, оснащённого новым поколением чипсета от Qualcomm — Snapdragon 8 Elite — приняла неожиданный оборот. Долгое время слухи указывали на то, что серия Xiaomi 15 станет первой, в которой будет представлен этот новый чип. Однако, судя по последним тизерам и утечкам, теперь первым таким устройством может стать смартфон OnePlus 13.

Данная информация появилась после публикации видео на официальном аккаунте Qualcomm в Weibo. В этом видео не раскрывается много информации о самом чипсете, кроме упоминания о ядрах процессора Oryon. Однако главная изюминка видеоматериала— смартфон с круглым островком камеры в левом верхнем углу, который легко идентифицировать как телефон OnePlus, поскольку этот дизайн стал отличительной чертой бренда ещё со времён OnePlus 11. Также известный инсайдер Digital Chat Station также добавил несколько интересных деталей. Он подтвердил официальное название чипа следующего поколения — Snapdragon 8 Elite, отметив, что китайские переводы, предполагающие «Extreme Edition», являются неправильными. Более того, информатор указал на то, что показанный в тизере Qualcomm телефон представляет собой прототип Snapdragon 8 Elite с дизайном, похожим на OnePlus 13. Данная информация поднимает вопрос — может ли OnePlus стать первым производителем, выпустившим смартфон на базе Snapdragon 8 Elite? Хотя информатор воздерживается от прямого подтверждения, он задаёт риторический вопрос: «В этом нетрудно усомниться, так может ли OnePlus получить первый релиз?» Это оставляет место для интерпретаций и спекуляций.

Если предположения подтвердятся, то OnePlus 13, скорее всего, будет оснащён достаточно мощными техническими характеристиками. Согласно предварительным данным, смартфон может обладать 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и поддерживать быструю проводную зарядку мощностью 100 Вт. Но пока что ни OnePlus, ни Qualcomm официально не прокомментировали сроки запуска Snapdragon 8 Elite или устройства, показанного в тизере.